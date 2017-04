Åbent hus i tennisklubben

Sidste år fik Rødovre Tennisklub 35 nye medlemmer i forbindelse med Tennissportens Dag. Foto: Brian Poulsen/arkiv

Tennis På lørdag den 29. april fra klokken 13 til 16 er tennisanlægget bag Rødovrehallen reserveret til at modtage potentielle nye medlemmer, der ønsker at spille tennis i Rødovre Tennisklub, for det er Tennissportens Dag og i den anledning er der åbent hus i Rødovre Tennisklub.

Af Peter Fugl Jensen

Tennissportens Dag var en stor dag for Rødovre Tennisklub for et år siden, så forventningerne er store til på lørdag, hvor vejrudsigten, i skrivende stund, er med tennisfolket.

”Der gives introduktion til tennis over tre timer for spillere på alle niveauer; begynder, let øvede, øvede og meget øvede. Alle interesserede mellem 8 år og 88 år er velkommen, da tennis kan spilles i enhver alder, når blot bentøjet og fysikken i øvrigt vil det,” siger formand Poul Lundberg Andreasen. Han fortsætter:

”Vælger man at melde sig ind i klubben, får man på selve dagen en rabat på administrationsgebyret på 170 kroner og kan efterfølgende straks gå i gang med at spille tennis. For børn og unge er der alle hverdage mellem klokken 14.30 til 17.30, mens voksne motionsspillere kan deltage i et introduktionsforløb over fire mandage.”

”Arrangementet sidste år var en kæmpesucces, da der kom 50 deltagere og vi tegnede 35 nye medlemmer,” siger formanden, der også byder på vådt og tørt i klubhuset.

Se mere på www.roedovretennis.dk

