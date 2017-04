Ungdomsteater for fuld Cabaret

Hele denne uge har de unge skuespillere sunget og danset i Viften. Fredag aften kan du støtte kampen mod ensomhed, når de donerer indtægterne fra forestillingen til det gode formål. PS: Det bliver rigtig sjovt og rigtig flot. Foto: Ian Nielsen

TEATER MOD ENSOMHED: Dramaholdet i Rødovres Ungdomsklub går igen sammen med eleverne fra musikskolen i den nye musical Cabaret, og i forbindelse med temaet “Ensomhed” har de valgt at donere overskuddet til hjælpeorganisationen headspace i Rødovre.

Af G. Mikkelsen, L. K. Ólafsdóttir og E. E. Petersen

I uge 17 åbner Rødovres Ungdomsskole dørene op for forestillingen Cabaret. Hver aften fra tirsdag til fredag fra klokken 17-19, står håbefulde og talentfulde unge fra Rødovre og omegn klar til at give et brag af en fest, og tage tilskuerne med på en tidsrejse tilbage til Nazityskland.

I samarbejde med musikskolens elever gengiver dramaholdet Cabaret for tredje gang, og fortæller om nazismens fremgang i Berlin i 1930’erne.

I forbindelse med Rødovre Lokal Nyts ensomhedsprojekt, har ungdomsskolen valgt at donere overskuddet af fredagens forestilling til hjælpeorganisationen headspace i Rødovre.

“Vi oplever flere og flere unge, der udadtil har det godt, men som alligevel går og tumler med forskellige ting. På dramaholdet oplever vi, at de unge udvikler sig personlighedsmæssigt og skaber relationer på tværs af aldersgrænserne. Derfor lå det klart til højrebenet at sætte fokus og støtte op omkring ensomhed”, fortæller Jeanette Nilsson, som er medinstruktør på Cabaret.

Denne opfattelse af dramaholdet er gengældt fra elevernes side.

“Folk forstår ikke fællesskabet omkring drama, det er noget helt særligt. Det er ikke noget man bare siger. Man kan ikke være ensom til drama. Når man er til drama, så er alle accepteret. Vi er alle en del af én stor gruppe, og ikke flere små,” tilføjer Jonathan ‘Krølle’ Farver, der er på sit første år på dramaholdet.

Plads til forskellighed

Stemningen er altid i top på dramaholdet, som består af 32 unge i aldersgruppen 13-25. Med plads til forskellighed mødes de unge over deres fælles interesse, drama. De håber at stykket vil tiltrække flere unge der deler den samme passion for drama.

Forestillingen bliver vist i Viften.

Fra tirsdag til torsdag er billetprisen 60 kroner for voksne og 30 kroner hvis man er under 18 år. I anledning af, at overskuddet ubeskåret går til kampen mod ensomhed koster billetterne henholdsvis 100 kroner og 50 kroner om fredagen.

