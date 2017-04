En levende og syngende dukke

Fredag d. 28 april vil der være fantastisk optræden fra den syngende, levende dukke, Sada Vidoo. Koncerten er efterfulgt af Meet & Greet. Foto: Presse

Af Sarah Hansen og Johanne Glade

Til ’Late Night’ i Rødovre Centrum kan du klokken 19 opleve den specielle sanger Sada Vidoo, der er brudt igennem lydmuren med sit noget specielle ydre look. Specielt fordi hun forsøger at ligne en dukke.

Få en autograf

Den danske internationale sangerinde har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix 2017, hvor hun optrådte med sangen ’Northern Lights’. Hun har også efterladt dommerne med åben mund efter hendes deltagelse i den britiske udgave af X-Factor. Hendes audition har mere end 2,8 millioner visninger på Youtube. Hendes forår byder på et hav af koncerter i mange forskellige europæiske lande, og altså også Festpladsen i Rødovre Centrum. Her får du også chancen for at snakke med den levende dukke, da koncerten afsluttes med et Meet & Greet.

