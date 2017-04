Ny musikklub ser dagens første lys

Rockin' Shads' der her trykker den af til avisens kræftindsamling glæder sig til at give den gas. Foto: Red.

husband Trommeslageren har talt ned og tonen er lagt klar, når Rødovres nye musikklub den 29. april holder generalforsamling. Selvfølgelig med en koncert.

Af André Bentsen

Rødovre Star Club. For dem, der ikke kan huske det gamle tyske danse- og spillested, lyder det måske lidt for stort til Rødovre, men det er det ikke. Altså det er stort, men ikke for stort.

Den 29. april holder musikentusiasterne bag den nye klub stiftende general forsamling på Rødovregaard.

Det sker i Kirkesvinget klokken 17.

“Der kommer masser af kendte mennesker, og der vil være mulighed for køb af øl og lignende. Vi sørger for pindemad, da det jo er en gratis åbningsomgang,” siger Pelle Kelm, der glæder sig til at se husbandet Rockin’ Shads’ gå på scenen fra klokken 19 til 22.

“Altså efter generalforsamlingen,” tilføjer han med et grin.

