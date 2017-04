Fra skuret til scenen

Fra Venstre mod højre: Ung Paki, B-Tøffel, Ung Orkan og Teske. De unge gymnasiedrenge håber på at slå i gennem med deres sange om deres ungdomsliv. Foto: Mads Nygaard

ung gang: Lyrikken handler om sprut, damer og penge. Med overlæben fyldt med snus, det såkaldte 'Røde guld', synger de fire drenge fra Rødovre Gymnasium om et overdrevent liv som gymnasieelev, og om jagten efter succes og 'ramme den mill'.

Af Mads Skytte Nygaard og Jesper H. Gøtje, Rødovre Gymnasium

”Det Røde Guld” = Deres sang, som omhandler snus og mærket Siberia. Ramme den mill = Drømmen om at tjene en million og være kendt. Bangers = Hits/Populære sange. Muffen – Udtryk for en tiltrækkende pige. Feature – En sang der inkluderer en ekstra kunstner. Lidt om 'Ung Gang' Mikkel Storm, 18. ’Ung Orkan’ Faiq Rehman, 18. ’Ung Paki’ Magnus Krause, 18. ’B-Tøffel’ Tobias Krause, 16. ’Teske’ Gruppen består af de 4 drenge, hvoraf Magnus, Faiq og Mikkel går i 3.G på RG Teske går i 1.G på Niels Brock 'Ung Gang' udgav første sang ’Torsdag Nat’ i Maj, 2016.

De unge anno 2017 bedriver tiden med druk, fester og snus, og den unge musikgruppe ’Ung Gang’ er bestemt ingen undtagelse. De fire drenge fra RG laver såkaldte ’Bangers’ som topper viral-hitlisterne på Spotify, hvor de synger om det vilde ungdomsliv. Emner som stoffer og sex er i den grad ikke forbigået. Som sunget i sangen ’Ik fortæl dem’:

”Muffen kigger på mig, og hun siger damn’, hun bliver helt forelsket, når jeg suger en bane”.

Normalt forbinder man lydstudier med overdådige lokaler, fyldt med dyrt interiør og lækre musikinstrumenter. Dette er dog ikke tilfældet for ‘Ung Gang’ og deres beskedne skur af et musikstudie i en baghave til et villakvarter lokaliseret i Rødovre.

Ørehængere på Rust

Vi fik æren af at få lov til at besøge de fire drenge i deres famøse skur. Atmos-

færen bærer stort præg af den flabede drengejargon og duften af en nyåbnet snuspakke af mærket ’Siberia’. I netop dette lokale blev ’Ung Gang’ skabt efter en idé som mest af alt var ment som en joke.

”Jeg havde en mikrofon, men det var kun Mikkel og Faiq, der mødte op i skuret, og så blev det bare os,” fortæller B-Tøffel. ”I starten var jeg ikke en del af gruppen, men da det efterhånden viste sig som et seriøst projekt, tænkte jeg at smide en feature, hvorefter jeg blev en del af gruppen,” tilføjer Teske.

Efter en del lykkedes og mislykkedes sange, begynder ‘Ung Gangs’ karriere hurtigt at tage fart. Sange som ´Torsdag Nat´ og ´Det Røde Guld´ bliver hurtigt anerkendt som seriøse ørehængere på omegnens gymnasier.

Det fik også åbnet øjnene for natklubberne i København, og inden længe havde gruppen fået kontakt fra natklubberne

Enzo og Rust. Dette blev til nogle succesrige oplevelser foran flere hundrede mennesker, hvor der så sent som i lørdags den 22. april blev til en gloværdig fest i Nørrebromiljøet på Rust.

Vil ramme millionen

Efter en længere samtale hvor vi bliver tilbudt snus af alverdens varianter, og er vidner til dagsordenen i skuret, får vi til slut drejet interviewet ind på fremtidsudsigterne. Hurtigt får drengene nævnt, at deres kommende sommerbanger ’Chill lige nu’ snart vil ramme de forskellige musiktjenester.

”Denne sang er nok vores favorit, og vi stoler stærkt på at denne sang kan blive et lækkert Roskilde hit. Glæd jer,” cementerer gruppen nærmest i kor.

Forbliver ‘Ung Gang’ en joke eller har i planer?

”Vi rammer den mill,” svarer de samstemmigt.

