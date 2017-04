Modeopvisning i alle størrelser og aldre

Assistant Manager i Jack & Jones, Søren Rasmussen, inviterer sammen med en række andre butikker til modeshow i centeret. Foto: Jakob Semajer-Garic

modeshow Jack & Jones og en række andre butikker i Rødovre Centrum har fået fornøjelsen af, som en af de første butikker nogensinde, at arrangere en modeopvisning på torvet foran Magasin.

Af Kasper Kronborg Jensen og Jakob Semajer-Garic, Rødovre Gymnasium

Lørdag den 29. april er der modeshow i centeret klokken 12 og 12.30, hvor Jack & Jones i samarbejde med butikkerne, Name it og Vila Clothes vil lave en lokal begivenhed for folk og familier i Rødovre. De fire butikker har valgt at slå sig sammen, da der i så fald vil være tøj for alle størrelser og aldre.

“Modeshowet skal inspirere forbrugeren ved at fremvise de nyeste trends og outfits, samt vejlede og rådgive nysgerrige kunder til at finde deres eget personlige udtryk,” siger assistant Manager i Jack & Jones, Søren Rasmussen.

Formålet med modeshowet er nemlig at inspirere kunder og fremvise nyeste trends samt sommervarer. Derudover vil man inspirere til outfits, som man kan gå rundt og have på til kommende events og arrangementer, såsom konfirmationer. Søren Rasmussen mærker desuden, hvordan flere og flere kunder bestiller tøj over nettet frem for at købe tøjet fysisk i selve butikken.

“Vi ser gerne, at folk køber tøjet i butikkerne frem for at købe det på nettet. Dette er også et af grundlagene for, at vi laver dette arrangement,” siger han.

Der vil være to shows af cirka 20 minutters varighed. Imellem de to shows vil der være en DJ til stede, samt repræsentanter fra hver butik, som vil stå klar til at rådgive, vejlede og inspirere nysgerrige fra publikum. Bliver modeshowet en succes, håber Søren, at man vil gentage det én gang hvert halve år.

