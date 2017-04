Innovation gør undervisningen sjov

På Valhøj Skole har man lagt særlig fokus på innovation og at gøre undervisningen mere sjov for eleverne. Her er elever på Valhøj Skole, som er godt i gang med noget innovativt. Foto: Yerdanur Yildirim.

INNOVATIvt OG SJOVT: Elever på Valhøj Skole trives i innovationsugen, hvor de prøver kræfter med alt fra madlavning til kommunikation. Og nej det foregik ikke i et sam- talekøkken.

Af Yasmina Anneya, Valan Karim og Yerdanur Yildirim, Rødovre Gymnasium

Klokken er 07.59, og lyden af larmende elever, der stormer ind ad indgangen og taler i munden på hinanden, skærer i ørene.

Der er innovationsuge på Valhøj Skole, hvor 7. og 8. klasserne får mulighed for at blive undervist på en helt ny måde.

Innovation er blevet en del af den nye folkeskolereform, og derfor har man på Valhøj Skole indført en innovationsuge hvert år. Her får eleverne lov til at komme ud af den daglige rutine.

Meget bedre end at have matematik

En pige fra 7. klasse sidder koncentreret og kigger ned i sin skærm i færd med at beskære et billede.

”Det er meget bedre end at sidde i klasseværelset, og have matematik,” siger Amira.

Eleverne får mulighed for at vælge, hvad de vil arbejde med i ugen, hvor der er frit valg mellem aktiviteter, som blandt andet madlavning, medier og kommunikation. Formålet med ugen er at give eleverne mulighed for at komme ud af klasseværelset og lave noget nyt og spændende.

”Det går ud på, at vi skal prøve ting, som ikke bare er at sidde i klasselokalet, men hvor vi faktisk får lov til at prøve at lave en have eller lave noget mad,” siger Kristian fra 8. klasse.

Der bliver blandt andet bagt gulerodskage, besøgt Zoologisk Have og der bliver interviewet rundt omkring på skolen. Alt i alt en uge med helt nye undervisningsformer, og eleverne er mere end almindeligt tilfredse.

Innovation er en

del af undervisningen

På Valhøj Skole har man taget innovationen med i undervisningen for at give eleverne mulighed for at skabe noget nyt og opleve det i praksis.

”Innovation er blevet en del af den nye folkeskolereform. På den måde gør vi det hernede, hvor vi har 14 dage med hele skolen på nær 9. klasserne. De er delt ind på fem forskellige hold, hvor de her har været innovative i forhold til mad, ved at lave deres egen havekøkken, samle forskellige urter og koge suppe af det,” udtaler en lærer på Valhøj Skole, inden hun haster videre i et kæmpe have- og madlavningsprojekt, der set udefra virker ekstremt omfattende.

”Det er meget sjovere end normal undervisning,” slutter en elev fra 7. klassetrin, der er godt i gang med at redigere sit billede i et smart redigeringsprogram.

