25 år som rød vagthund

Den 29. april, klokken 15-17, bliver Enhedslisten Rødovre fejret med reception på Rødovregaard. På billedet ses de to nuværende medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Peter Mikkelsen og Hans Houmøller en solrig 1. maj i 2012. Foto: arkiv

rød fest I et kvart århundrede har Rødovres yderste venstrefløj bidt borgerskabet i knæhaserne.

Af Sarah Hansen og Johanne Glade, Rødovre Gymnasium

Efter 25 aktive år inviterer Enhedslisten Rødovre på reception. Receptionen forgår på Rødovregaard den 29. april, men der var ikke mange der for 25 år siden troede, at det lille højtråbende parti ville stå så stærkt i dag.

Der var vel ikke mange for 25 år siden, der tænkte, at venstrefløjen til venstre for SF, skulle blive kommunalbestyrelsens 3.største parti målt på stemmer ved det seneste kommunalvalg og være repræsenteret ved 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer,” udtaler det ene medlem, Peter Mikkelsen, der i øvrigt selv tvivlede på samlingen tilbage i 1992 og først tilsluttede sig Enhedslisten i 1997/98.

Rygterne går, at han selv vil synge for, når der på dagen er fællessang i den helt rigtige venstreorienterede ånd. Stine Brix tager vejen fra Christiansborg til talerstolen i Rødovre, men de lokale partisoldater mener, at partiet har gjort sig gældende begge steder.

”Enhedslisten har bevist sit værd, ikke mindst på Christiansborg, som aktiv i kampen for at vælte borgerligt ledede regeringer, men også lokalt, hvor vi støtter borgerinddragelse, lytter og handler på borgerdrevne forslag, hvadenten det gælder højhuse ved Damhussøen, valg til Seniorrådet sammen med valg til kommunalbestyrelsen, alenetid i daginstitutionerne eller skoledagens længde,” understreger Peter Mikkelsen.

