Frivillige gør en forskel

Rødovres mange frivillige er sikkerhedsnet under området mellem det offentlige og private. Foto: Arkiv

SIKKERHEDSNET: I kampen mod ensomhed i Rødovre, er det ikke kun kommunen, der gør en forskel. Det er altafgørende for den sociale indsats mod ensomhed, at den ikke starter på et kontor på rådhuset.

Af Mads Nygaard og Jesper Gøtje, Rødovre Gymnasium

Cirka sådan siger Rødovres socialudvalgsformand om ensomhed, og den besværlige proces det er at komme den til liv.

”Derfor har vi gjort meget ud af, at headspace ikke ligger på kommunekontoret, men et sted i et villaområde,” siger Britt Jensen (S).

Hun mener, at ensomme borgere er et af kerneområderne i al socialt arbejde, da det er noget alle kan blive ramt af.

”Mange unge er også truet af selvmord, og det tror vi, at vi kan undgå ved at støtte headspace,” forklarer hun.

De frivilliges arbejde kontra kommunens

Det er dog vigtigt, mener hun, at de frivillige er frivillige på de frivilliges egne præmisser.

”De frivillige kan møde de udsatte i øjenhøjde. Borgerne vil altid se kommunen som myndighederne, lige meget hvor anerkendende og forstående de fremstår,” siger hun og uddyber:

”Kommunen kan tage børnene, tage pengene, kommunen kan spænde ben, selvom de ønsker at undvige den situation. Vi kan ikke opnå denne øjenhøjde med beboerne, men derimod støtte de forskellige foreninger med deres arbejde”

Derfor støtter Rødovre Kommune også headspace økonomisk, og anerkender vigtigheden af civilsamfundets rolle.

”Der hvor borgerne kan gøre en forskel, er hvor de kan mødes frivilligt og snakke som ligeværdige, og det skal vi støtte. De frivillige tager over dér, hvor behandlingen stopper, og hvor kommunen ikke kan yde mere,” fastslår Britt Jensen nærmest med hånden for brystet.

