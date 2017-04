Vink farvel til ensomheden

Værket hjælper dig ud af ensomhed. Nu starter projektet også op i Rødovre. Foto: Modelbillede: Røde Kors

NETVÆRK FOR VOKSNE Ensomhed kan føre til helbredsmæssige konsekvenser for det enkelte menneske. Ny Røde Kors aktivitet i Rødovre skaber netværk for voksne.

Af Cathrine Horneman, Johanne Blücher og Sarah Rasmussen, Rødovre Gymnasium

Ensomhed ødelægger ikke blot livskvaliteten – ensomhed koster liv. Ensomhedsprojektet ’Værket’ vil danne sociale relationer og netværk mellem mennesker for at bekæmpe ensomhed.

“Sundhedsprofilen fra 2014 viser, at 2000 personer i Rødovre Kommune i alderen 30-60 år føler sig socialt isoleret eller oplever ensomhed. Man kender selv følelsen af at stå alene, når man kommer ind i et rum, hvor man ingen kender, på trods af, at man er omringet af andre mennesker,” siger Lotte Kolind Poulsen, formand for Røde Kors Rødovre. Hun får opbakning fra Lillian Seestedt, som selv har været med til at starte projektet op:

“Unge har forskellige muligheder for hjælp, ældre har besøgsvenner, men tilbud til netop denne aldersgruppe har været sparsomme. Vi mener, at der er manglende fokus på voksne, som oplever længerevarende ensomhed.”

Organisationerne bag

Bag Værket står Mary Fonden og Røde Kors, som sammen etablerede projektet i 2015. Siden da er Værket udvidet til et tilbud i adskillige byer på landsplan.

På baggrund af erfaringer med ensomhed og samtalegrupper, styrker organisationerne i fællesskab deltagernes sociale kompetencer, og ambitionen er at give positive oplevelser i samvær med andre mennesker, så de selv bliver i stand til at opbygge og bevare relationer.

“Værket arrangerer ugentlige gruppemøder for projektets deltagere, hvor der eksempelvis er mulighed for fælles madlavning eller spisning,” siger Lillian Seestedt.

Mange forskellige årsager til ensomhed

Årsagerne, som ligger til grund for ensomheden, der opleves hos de voksne, er meget individuel. Eksempelvis har Værket erfaringer med personer, der føler sig ensomme på baggrund af skilsmisser, arbejdsløshed eller flytning fra et sted til et andet. Hos Værket ønskes det derfor at hjælpe de 30-60-årige, da disse personer stadigvæk har et langt liv foran sig. Ved at bekæmpe ensomhedsfølelsen i den gældende aldersgruppe, forhindres denne ligeledes hos den næste generation af ældre. Endvidere skades helbredet af ensomhed og medfører psykiske problemer i form af mindreværds-

komplekser.

“Ved bekæmpelse af ensomhed udvikles den enkelte person samtidig til en bedre samfundsborger, da man gennem et godt netværk slipper af med selvtillidsproblemer og mindsker social isolation,” understreger Lotte Kolind Poulsen.

Værkets resultater

I en rapport foretaget af Værket, afslører tre ud af fire, at projektet hjælper dem til at føle sig mindre ensomme. Samtidig svarer 96 procent i rapporten, at de har haft glæde af at komme med i Værket.

”Jeg har gjort det her for ikke kun at sidde derhjemme, mens jeg var arbejdsløs. Jo mere man sidder dér, jo mere ensom bliver man. Det er dårligt for ens sociale liv at være arbejdsløs. Jeg er taget med her i Værket for ikke at gå ned med flaget,” siger en tidligere deltager i Værket.

Projektet vil fortsætte, så længe der er behov for at hjælpe folk ud af ensomhed. Det er planen at udvide Værket yderligere i løbet af 2017.

kommentarer