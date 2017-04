Pædagog: Kommunen svigter fremtiden

Thilde Ethelberg så gerne flere pædagoger i byens børnehaver. Foto: Brian Poulsen

UDDANNET TIL ALENETID: Selvom der er kommet flere pædagoger, er der stadig meget alenetid med børnene. Tillidsrepræsentant Thilde Ethelberg mener, at det er at svigte fremtiden.

Af Dion Ulrich og Matias Holskou, Rødovre Gymnasium

Kommunen svigter fremtiden, så kort og kontant er udmeldingen fra pædagog og tillidsrepræsentant Thilde Ethelberg. Pædagogerne er for ofte alene med en hel stue af børn, hvor det ville være optimalt at være flere. Hun mener, at det kræver bedre planlægning og flere pædagoger at løse dette problem.

”Ved ikke at være flere pædagoger sammen om børnene, vil vi ikke kunne bryde den sociale arv,” fortæller Thilde Ethelberg.

Thilde Ethelberg mener, at man skal hæve barren. Dette skal betyde, at man skal investere i børnene og institutionerne. Hun så det som mere fordelsagtigt, hvis man havde en 80/20 deling, 80 procent pædagoger og 20 procent pædagogmedhjælpere.

”Vi skal investere i fremtiden, børnene” siger Thilde Ethelberg.

Flere er uddannet

Formanden for Børne- og Skoleudvalget får hvert år en oversigt over andelen af pædagoger og pædagogmedhjælpere i kommunens daginstitutioner. Ifølge udvalgsformand Flemming Lunde Østergaard Hansen (A), er andelen af uddannede pædagoger steget tre år i træk.

”Det er yderst glædeligt, at vi nu er nået op på en pædagogandel på over 70 procent. Det har været en målsætning gennem flere år, og er et særsyn i landets kommuner. Jeg anser den nuværende fordeling for passende,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Den holdning deler pædagogerne ikke helt ordret.

”Jeg synes det er rigtig godt, at der er kommet flere pædagoger, dog vil jeg igen sige, at der ikke er nok. Jeg har eksempler fra andre børnehaver, hvor man ikke har medarbejdere og ressourcer nok til at planlægge, så der ikke er alenetid. Man har ud fra undersøgelser foretaget af forskere også kunne se, at der er stor forskel på, om der er en eller flere pædagoger til at passe på børnene.” siger tillidsrepræsentanten fra Elvergården, Thilde Ethelberg.

