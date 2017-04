Har du lyttet til din krop i dag

Den 27. april sætter patientforeninger sammen med Rødovre Sundhedscenter fokus på dig og din sundhed. Kig forbi til et tjek. Foto: Red.

STORE SUNDHEDSDAG: Du ved det godt. Det tager længere og længere tid at komme op ad trappen, det knirker i knæene, når det er koldt, men alligevel gør du ikke noget ved det. Det vil tre foreninger nu ændre på.

Af Dion Ulrich og Matias Holskou, Rødovre Gymnasium

Cirka 300.000 danskere har diabetes 200.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes 750.000 danskere skønnes at have forstadie til diabetes (prædiabetes) 1 ud af 18 danskere har diabetes I gennemsnit får 79 danskere hver dag konstateret diabetes Antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år Diabetes koster det danske samfund omkring 86 mio. kroner om dagen Kilde: diabetesforeningen

Det er ikke hver dag, at noget så kedeligt som en temadag kan redde liv, men det er præcis, hvad den store sundhedsdag den 27. april kan. Her er tre foreninger gået sammen om at gøre lige netop dig klogere på din egen krop.

”Hjertekarsygdomme er den næst hyppigste dødsårsag” siger Jann Larsen fra Hjerteforeningen.

Sammen med Diabetesforeningen og Lungeforeningen står de bag sundhedsdagen, som skal sikre flere rødovreborgere et bedre liv.

”Vi vil oplyse folk på denne dag,” siger Villy Koefoed og Jann Larsen. De tilføjer:

”og vi vil hjælpe med at øge folks livskvalitet og give dem en normal hverdag.”

Sundhedsdagen skal oplyse lige netop dig

På den store sundhedsdag udfører Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Lungeforeningen forskellige tests og giver råd om de forskellige sygdomme. Rødovre Kommunes Sundhedscenters diætist deltager med at give gode råd og svare på de spørgsmål, som vi alle sammen går og tumler med, men aldrig får stillet.

“Diabetes type 2 er en arvelig sygedom, men det kan man heldigvis forebygge,” siger Villy Koe-

foed, der er formand for den lokale Diabetesforening.

”Det kan forebygges med regelmæssig motion samt en sund og varieret kost,” siger Villy Koefoed, og tilføjer:

”Vi gør brug af den nyeste teknologi til at finde ud af, om du lider af diabetes,” siger Villy Koefoed, mens Jann Larsen opfordrer alle til at kigge forbi til sundhedsdagen.

Den store sundhedsdag holdes i Rødovre Sundhedscenter på Egegårdsvej 77 her i Rødovre. Det sker i tidsrummet fra klokken 15 til 18.

