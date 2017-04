Prisvinder stormede ind i brændende bygning

Prisvinder Tobias Nielsen får på billedet overrakt 2610-Prisen af Max og Jesper fra 2.v på Rødovre Gymnasium. Foto: Jakob Semajer-Garic

2610-Prisen: Tobias Nielsen fra Rødovre Hjemmepleje fik sig lidt af en overraskelse, da han mødte ind på arbejde den 20. april. Han fik nemlig overrakt 2610-Prisen for sin heroiske heltedåd.

Af Kasper Kronborg Jensen og Jakob Semajer-Garic, Rødovre Gymnasium

Torsdag den 20. april fik sundhedshjælperen, Tobias Nielsen, fra Rødovre Hjemmepleje overrakt 2610-Prisen for sin tapre og heltemodige gerning. Han reddede en ældre dame ud af en brændende lejlighed.

Tobias skulle ud på en af sine vanlige besøg hos en borger, men besøget blev ikke som en af de vanlige. Da han ankommer til bygningen, kan han se, at borgeren, han skal besøge, står ude foran lejligheden med en telefon i hånden. Hun fortæller ham, at det brænder inde hos naboen.

Bar hende ud

Tobias skynder sig at banke på, og da kvinden åbner døren, er hun nøgen. Hun vil derfor ikke ud uden en jakke på.

Men det var der ikke tid til, så Tobias løfter hende ud af lejligheden, og får naboerne til at klæde hende på, indtil brandvæsenet kommer. Netop af denne grund er Tobias den helt rette vinder, mener filialdirektør i Arbejdernes Landsbank, Robert Bjarnholt.

“Tobias er en af hverdagens helte hver eneste gang, han er på arbejde, men lige netop denne her dag var han også en helt i en helt unik forstand. Derfor er han den helt perfekte vinder af 2610-Prisen. En vi alle sammen kan se op til og lære af,” siger Robert Bjarnholt.

