Den store navneleg er i gang

Vinderen af torvets navnekonkurrence bliver udpeget lørdag den 13. maj, hvor torvet vil blive fyldt med mennesker, lokalt band og god stemning. Foto: Brian Poulsen

navneleg Naboer og butikker drømmer om navn til lille kært barn.

Af Jakob Semajer-Garic og Kasper Kronborg Jensen, Rødovre Gymnasium

Lokale steder, såsom torve, har som regel et kaldenavn for at andre nemt kan finde vej. Dette er dog ikke tilfældet for torvet for enden af Schweizerdalsvej ved Rødovrevej. Torvet har nemlig ikke fået et officielt navn endnu. Det vil de erhvervsdrivende på torvet dog lave om på. Bestyrelsen for de otte lokale butikker har derfor valgt at afholde en navnekonkurrence, hvor du kan være med til at navngive torvet.

Nuværende bud lyder på ‘Det Lille Torv’, ‘Schweizerdalstorvet’ eller ‘Scweizertorvet’, men hvad synes du det skal hedde? Spørger man Birgit Lindahl fra Rødovre, har hun en klar holdning til, hvad torvet burde hedde.

“Det er et lille og hyggeligt torv, og derfor burde torvet helt klart hedde ‘Det Lille Torv’,” siger Birgit Lindahl.

Navn skal skabe opmærksomhed

En af torvets erhvervsdrivende, Helle Albek, håber at konkurrencen vil skabe mere opmærksomhed for torvet.

“Lige nu bor vi alle sammen på Rødovrevej 213. Stedet er anonymt og neutralt, og det er da lidt skægt, at otte butikker går rundt og hedder det samme. Ved at give dette torv et navn, vil det gøre en forskel – det vil skabe mere opmærksomhed og sætte torvet på kortet,” siger Helle Albek på vegne af de andre forretninger på torvet. Dette er Birgit Lindahl enig i.

“Det er vigtigt, at torvet får et navn, så folk ved, hvad man taler om, og ved hvor det er henne,” pointerer hun.

Præmier til vinderen

Men en vinder af konkurrencen skal også udpeges, og hvilket bedre scenarie kunne det være end at lave et event på selve torvet. Lørdag den 13. maj fra klokken 11-13 vil der skabes liv på torvet, hvor et lokalt band vil komme og spille, og der vil blive solgt kaffe, kage og chokolade. Vinderen af konkurrencen vil desuden modtage gavekort fra torvets butikker.

“Grundlaget for arrangementet er også, at der bliver skabt mere liv på vores torv. Derfor kunne det også være sjovt, hvis borgmesteren kommer og indvier vores nye navn,” lyder det håbefuldt fra Helle Albek, der driver bedemandsforretningen ‘Anstændig Bedemand’ på torvet. I faktakassen kan du se, hvordan du deltager i navnekonkurrencen.

