Hip Hurra for 1. maj

Igen i år er der fest og farver til 1. maj på Rødovregaard. På billedet ses borgmester Erik Nielsen (S) på talerstolen Foto: arkiv

1. maj Traditionen tro fejrer SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet igen i år 1. maj på Rødovregaard, så kom og støt op om lokalsamfundet og drop Fælledparken. På dagen kan du høre politiske taler, se det røde flag smælde og være med til at fejre fødselsdagsbarnet Morten Bødskov.

Af Michell Schouw-Brandes, Tanja Nielsen, Julie Christensen og Stephanie Enersen, Rødovre Gymnasium

SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet inviterer, som altid, til fælles 1. maj møde klokken 8-11 på Rødovregaard med kaffe/te, øl og vand, en lille skarp, inspirerende taler og sang. For SF kommer folketingskandidat Gitte Christiansen og kandidat til kommunalbestyrelsen Søren Østergaard, som ser positivt på fremtiden i Rødovre Kommune:

”Det har været et glædens år, fordi vi har fået tal på, at Rødovre skal vokse med 15 procent over de næste seks år. Det er lidt mere end to procent om året. Fint, så klarer vi de næste seks år uden fyringer på skoler og institutioner, samt i ældreplejen. Det bliver nogle gode år,” udtaler Søren Østergaard i en pressemeddelelse.

Uligheden mærkes

For Enhedslisten taler folketingsmedlem Søren Søndergaard og kommunalbestyrelsesmedlem Peter Mikkelsen, der vil bruge sin taletid på Rødovregaard til at sætte fokus på solidaritet.

”Uligheden vokser i Danmark. Forskellen på rig og fattig bliver større og større, og det mærkes overalt i samfundet. Det sociale sikkerhedsnet var før fintmasket, så vi kunne hjælpe dem, der havde behov.”

“Det sociale sikkerhedsnet er nu så grovmasket, at flere falder igennem. Vi skal blandt andet bruge 1. maj til at genopfriske solidariteten med dem, der allerede er faldet igennem,” udtaler Peter Mikkelsen, der går på talerstolen klokken 9.

Derudover har Lisbeth Zorning Andersen lovet at komme forbi og holde en lille tale.

”Mon ikke hun også vil tale om de udsatte i vores samfund,” siger Peter Mikkelsen.

Røde faner og fødselsdagsflag

For Socialdemokratiet kommer den tidligere Justitsminister Morten Bødskov. Han vil blandt andet tale om konsekvenserne af regeringens politik:

”Vi i Rødovre mærker konsekvenserne af den politik, som regeringen fører, og det er blandt andet konsekvenserne af regeringens såkaldte kontanthjælpsloft, hvor mange familier har mistet meget. Nogen har måtte forlade deres hjem, fordi de ikke har råd til at bor der,” siger Morten Bødskov til Lokal Nyt.

1. maj er en helt særlig dag for Morten Bødskov, da han er så heldig at

have fødselsdag samme dag. Han udtaler, det bestemt ikke er dårligt at have fødselsdag den 1. maj som socialdemokrat. Derfor skal vi fejre denne dag med hip og hurra.Så kom og støt op om og styrk fællesskabet i Rødovre. Der er gratis adgang fra klokken 8, og alle er velkomne.

