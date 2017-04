Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: arkiv

chrumme Lige nu er det meget på mode at tale om, hvad danskhed er for noget.

Af Chrummer

Lad os antage at alle, der ikke havde aner 10 generationer tilbage, ikke var her. Altså, at det kun var hardcore sjællændere, Jyder og fynboer tilbage. Ville vi så være ÉN stor lykkelig familie?

NIX, for bare det, at du krydser en bro vil du møde anderledes tænkende. For slet ikke at tale om, hvis du kommer til en ø uden fast broforbindelse. Ja, så støder du på en voldsom radikalisering.

I weekenden spiste min hustru og jeg middag på en Restaurant i Svendborg.

Lige over for færgelejet, hvor færgen til Ærø lægger til.

Der var en lysreklame, som gav forskellige oplysninger om afgange m.m. Jeg undrede mig over en sætning: ”1. april har vi indført kontrolafgift. Vi gør opmærksom på, vi ikke giver kredit til private.”

Nu har jeg sejlet med den færge før og jeg ved, at man ikke kan købe billetten på forhånd. Det foregår på den gammeldags måde, hvor der går en mand rundt på færgen og tager imod betaling. Så det der med kontrolafgiften, forstod jeg ikke. Ja, altså med mindre man siger til manden, at man nægter at betale, men hvor stor er så sandsynligheden for, at man betaler kontrolafgiften, som jo skal betales med det samme? Så kunne man jo lige så godt betale billetten med det samme.

Jeg ved godt, at jeg er underlig. Men jeg forstod ikke, hvad fanden de mente med det. Jeg måtte til bunds i sagen. Det gav jo absolut INGEN mening.

Min svoger bor på Ærø. Så jeg sendte ham med det samme en SMS, hvor jeg spurgte, om de fuldstændigt har tabt sutten og fået økuller – og udbad mig en forklaring

Han skrev: ”Det er fordi, at vi, der bor på øen, har et ø-kort. Så har vi et bestemt antal rejser til billig pris. Derfor er det ikke ualmindeligt, at ø-boerne ”glemmer” deres ø-kort. Så får de kredit til næste gang. Men hvem husker på det. På den måde ”holder” de billige rejser på ø-kort lidt længere”

Jeg skrev: ”OK, men der er vel en øvre grænse for, hvor mange uærlige mennesker, der kan bo på Ærø. Jeg mener, hvor stort er problemet egentligt?”

Han skrev: ”Stort. Sidste år kostede det færgeselskabet 500.000 kroner i manglende indtægt”

Jeg skrev: ”500.000 ??? Det er sgu da løgn! Det er JER, der har valgt at bo på en skide ø. I får så endda billetterne billigere. Og alligevel snyder I. Har I ikke dårlig samvittighed???”

Han skrev: ”Samvittighed????”

Jeg skrev: ”Ja, altså vi giver jer en færge fra jeres lille lorteø til en lidt større lorteø – med broer. Og for at give jer en færge til Fyn, så er rederiet jo stadig nødt til at betale løn, olie og MOMS?”

Han svarede: ”MOMS ???? Det lyder udansk”

