Ensomhed slider på krop og sjæl

Den unge Magnus Gybel er rådets yngste medlem. Han håber, at kunne hjælpe unge udsatte. Mød ham i morgen på Cafebiblioteket. Foto: Matias Holskou

ung og aktiv: Rødovres nye Udsatteråd vil gøre en forskel i kampen mod ensomhed.

Af Sarah Hansen og Johanne Glade, Rødovre Gymnasium

I denne uge har Udsatterådet fokus på ensomhed. Torsdag den 27. april kan du møde medlemmerne fra rådet på Cafebiblioteket klokken 17-18, hvor de vil tage imod forslag udefra med åbne arme.

”Vi startede først i marts, men i denne uge har vi fokus på ensomhed,” siger Magnus Gybel, som er den yngste rådgiver i Udsatterådet. Rådet kommer med forslag til politikere, og de kan på den måde gøre en kæmpe forskel. På trods af at rådet ikke har hjulpet nogen helt ud af ensomheden endnu, har de mange idéer til kampen mod ensomhed. For eksempel har de et ønske om, at yngre og ældre sammen skal lave aktiviteter, så det ikke bare er besøgsvenner.

”Det skal ikke være et påtaget fællesskab, men noget som man har lyst til. Så hjælper det bedre,” tilføjer Magnus Gybel. Udsatterådet håber derfor at kunne spiller en rolle i kampen mod ensomhed. Hvis du vil spille ind med gode idéer, er det bare at møde op på Cafebiblioteket på torsdag. Der er gratis adgang.

kommentarer