Skolevej: Hvornår griber kommunen ind?

Bump og hastighedsregulering skal være med til at sikre børnenes færden på skolevejen. Foto: Red.

skolevej og trafiksikkerhed: Der har længe været debat om, hvorvidt Hendriksholms Boulevard skal sikres med Teknisk Forvaltnings forslag om hastighedsregulering.

Af Cathrine Horneman, Johanne Blücher og Sarah Rasmussen, Rødovre Gymnasium

Der er endnu ikke hændt alvorlige ulykker på Hendriksholms Boulevard. Dog vil det stigende pres fra 1000 nye indbyggere i Rødovre Kommune øge trafikken på skolevejen yderligere over de næste år. Det har fået en borger til at starte et borgerdrevent forslag på kommunens hjemmeside, hvor hun foreslår, at fartgrænsen skal sænkes og der skal laves trafikbump.

“Som forældrerepræsentant på Hendriksholm Skole, er det blevet gjort mig meget klart, at kommunen i bund og grund ikke ønsker at trafiksikre Hendriksholms Boulevard mere end det i forvejen lysregulerede fodgængerfelt. Vi har fået mange tilkendegivelser fra andre forældre, der heller ikke føler sig trygge ved krydsning af Hendriksholms Boulevard, da de ofte oplever, at der køres over for rødt. Jeg vil derfor stille forslag om, at Hendriksholms skolevej trafiksikres med fartbump og nedsættelse af hastigheden, så forældre og børn kan føle sig trygge ved at krydse vejen til og fra skole,“ skriver Anne-Mette Lorenzen, hvis 7-årige søn tidligere på året blev påkørt på Hendriksholms Boulevard foran skolen. Dette får dog ikke kommunen til at ryste på hånden.

1000 nye indbyggere

Den nye Rødovre Port kommer også inden for få år til at lægge pres på skolevejen. Der vil nemlig for enden af vejen bygges nye boliger til 1.000 nye indbyggere, hvilket vil forårsage en klar optrapning af trafik på vejen. Flere borgere i Rødovre viser bekymring vedrørende trafikken på skolevejen.

“Der er ikke sket noget i over 20 år på denne strækning. Vi har derfor valgt at prioritere andre veje, hvor der tidligere er sket flere uheld. Særligt Roskildevej, Rødovrevej og Tårnvej har været udsat. Man kan dog altid ønske, at man havde gjort tingene anderledes,” påpeger Michel Berg, som er medlem af Kommunalbestyrelsen og Teknik- og Miljøudvalget.

Alt peger på, at der bliver kørt alt for stærkt på skolevejen. Samtidig har Teknisk Forvaltning anbefalet bump på vejen for at trafiksikre skolevejen. Men Kommunalbestyrelsen har alligevel ikke fundet midler til at følge Teknisk Forvaltnings anbefaling angående hastighedsregulering på skolevejen.

“Forvaltningen undersøger sagen og kommer med gode bud på, hvordan vi gør vejen på Hendriksholms Boulevard endnu mere sikker. På den måde finder vi en god løsning. Dog er det ikke interessant, hvad vi fra Socialdemokratiet synes, da vi ikke er eksperter. For at kunne sikre vejen på Hendriksholms Boulevard, vil vi gå ind og kigge på andre kommuners forslag i forbindelse med lignende sager. Som sagt er kommunen og Socialdemokratiet ikke fageksperter, og vi overlader derfor arbejdet til Teknisk Forvaltning, som blandt andet vil kigge på bump, cykelsti osv.,” mener Michel Berg.

Kommunen har modtaget en trafikmæssig løsning, som blot er udført halvt. Dette har resulteret i, at bilerne hver morgen kører mod kørselsretningen.

På nuværende tidspunkt har 365 borgere i Rødovre Kommune underskrevet forslaget om, at skolevejen skal trafiksikres. Dog skal der indsamles 1305 underskrifter for, at forslaget kan gennemføres.

Ned med farten

Niels Spittau fra Dansk Folkeparti mener, at kommunen har to mulige løsninger til trafikproblemet på skolevejen.

“Kommunen kan eksempelvis anbringe bump forskellige steder, så bilisterne er tvunget til at sænke farten og køre udenom, i stedet for hen over. Et problem på skolevejen er, at lyskurven konstant lyser rød, men skifter til grøn,

lige så snart der kommer en bil. Bilisterne er derfor vant til at køre over, da de ved, at lyskurven skifter til grøn, når de nærmer sig fodgængerovergangen. Dette skal der laves om på, så bilerne holder, uanset om der er fodgængere eller ej. En ændring på lyskurven og nye bump på vejen bør få bilisterne til at sætte farten ned. De flytbare bump kan desuden flyttes nærmere eller længere væk fra fodgængerovergangen. Hastigheden på Hendriksholms Boulevard skal også sættes ned til 40 km/t,” siger Niels Spittau.

“Det nye boligbyggeri og omlægning af stationen er kun positivt for kommunen, og det bliver sikkert for børnene, da man nu har mulighed for at lave hele vejsystemet om på Hendriksholms Boulevard.

Teknisk Forvaltning foretager også analyser af trafikken, så den bliver dirigeret den rigtige vej,” tilføjer han.

