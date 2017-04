Del dit liv – stop ensomhed

Den 28. april inviterer vi til teater og gratis kaffe, hvis du lover at dele den med en ensom. Foto: Brian Poulsen

kaffe og teater Ensomhed gør ondt – nu gør vi noget ved det. Den 28. april inviterer vi til teater og gratis kaffe, hvis du lover at dele den med en ensom.

Af Max Z. Andersen og Jeppe Hosbond, Rødovre Gymnasium

Hver tiende ældre dør alene, og i hver gymnasieklasse sidder flere elever, der er så ensomme, at de har svært ved at få hverdagen til at fungere. Den 28. april stopper vi ensomheden i Rødovre med teater, fest og gratis kaffe.

Alt sammen for at bekæmpe den ensomhed, der er en bombe under fællesskabet.

Rødovre Kommunes slogan er ’Sammen om Rødovre’, men selv i omklædningsrummene og i klasselokalerne, for ikke at sige på lageret og ved kassebåndet, er der både unge og ældre, der føler sig så ensomme, at det gør ondt bare at tænke på.

Ensomhed kan og skal ikke bekæmpes alene. Derfor har vi besluttet at gøre noget. Den 28. april langer vi i samarbejde med Dorthefonden gratis kaffe over disken. Dog skal kaffen deles med en, du holder af, eller måske en bekendt, der er ensom. Bønnerne ristes fra klokken 15-17 på Rådhuspladsen. Senere på dagen inviterer vi til teater, når Ungdomsskolens Dramahold folder sig ud på de skrå brædder og opfører den kendte musical Cabaret i Viften klokken 19.

kommentarer