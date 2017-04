Er du ensom, eller vil du være med til at støtte kampen mod ensomhed? Læg et billede på Instagram med #StopEnsomhed, så samler vi dem i avisen. Foto: Red.

ALDRIG ALENE IGEN: Når hele Rødovre den 28. april bekæmper ensomhed, har vi brug for, at du har strøm på mobilen.

Af Jeppe Hosbond og Max Z. Andersen

Gode nyheder smitter nemlig, og selvom det kun er de færreste af os, der kan følge med alle stjernerne på Youtube og Instagram, kan dit billede også ændre andres liv.

Brug hashtagget #StopEnsomhed, og vær med til at vise, at der ikke er langt fra tomhed til fællesskab, så kvitterer avisen med at dele dit billede om ensomhed og kampen for tosomheden med resten af læserne.

Brug #StopEnsomhed på Instagram, hvis du spiser sammen med andre, dyrker idræt i fællesskab, banker på naboens dør eller støtter arrangementerne mod ensomhed den 28. april.

