Best bowlingbuddies

På Lokal Nyts Facebookprofil kan du se filmen, hvor elever fra Rødovre Gymnasium inviterer beboere fra Dorthe Mariehjemmet med til bowling. Foto: Red.

ENSOMHEDENS PRIS Med en ny film om ensomhed forsøger Rødovre Lokal Nyt og Filter Film at nedbryde grænserne mellem generationerne og fjerne tabuet om ensomhed.

Af Jeppe Hosbond og Max Z. Andersen, Rødovre Gymnasium

Normalt er deres hverdag vidt forskellige, og de lever i to forskellige verdener. Men tirsdag den 18. april tog beboere fra Dorthe Mariehjemmet og gymnasieelever fra Rødovre Gymnasium på bowlingtur med et budskab, som tager kegler.

Bowlingturen havde til formål at give de ældre et afbræk fra den til tider ensomme hverdag på plejehjemmet og samtidig lave en kampagnefilm, som kan sprede budskabet om at skabe et fællesskab på tværs af Rødovres generationer.

Gør selv en forskel

Rødovre Lokal Nyt har taget initiativet til videoen #StopEnsomhed, og avisen griber ansvaret for at bekæmpe ensomhed og hjælpe ensomme borgere i Rødovre. ”Dem, som har magten til at gøre en forskel, har også et ansvar for at gøre det. Som lokalavis samler vi om nogen hele Rødovre om sjove begivenheder og sætter fokus på alt mellem himmel og jord. Vi hylder foreninger og fællesskab, men glemmer ofte dem, der er alene. Det vil vi gerne lave om på med filmen #StopEnsomhed,” siger ansvarshavende redaktør, André Bentsen.

”Og så opstår der bare en herlig dynamik, når man sætter generationerne sammen,” tilføjer han.

Ensomhed er magtfuld

Personen bag filmen, Morten Lindemann Olsen fra Filter Film, viste hurtig interesse for projektet #StopEnsomhed.

”Ensomhed er en magtfuld følelse, der kan få selv de største kæmper til at falde. Vi har alle følt ensomheden i en vis grad, men det er ikke en brøkdel af den virkelighed, som ensomme lever i. Derfor sagde vi i Filter Film ja til Rødovre Lokal Nyt, da de kontaktede os med dette skønne projekt. Det er vigtigt at formidle, at ingen er alene, selvom de tror det,” konstaterer han.

kommentarer