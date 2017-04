Ensomhed i alle aldre

Seks procent af alle ældre over 75 år snakker aldrig eller næsten aldrig med andre mennesker. Her er det avisen, der giver kage til alle plejehjemsbeboere i anledning af vores fødselsdag for et par år siden. Foto: Arkiv

Snak med en ensom Ensomhed blandt ældre borgere i Rødovre er et stort problem. På byens plejehjem oplever man ofte borgere, der slet ikke har noget netværk.

Af Jeppe Hosbond og Max Z. Andersen, Rødovre Gymnasium

Det er ikke altid, at familiens overhoved har nogen at være overhoved for. På Dorthe Mariehjemmet ser forstander Flemming Høj Jemiin ofte ensomheden vise sit grimme ansigt.

”Der bor mennesker her, som hverken har noget socialt netværk eller nogle pårørende,” siger forstanderen. På plejehjemmet arbejder man målrettet på at bekæmpe ensomheden, og Flemming Høj Jemiin fortæller, at det er en daglig planlægning at mindske smerten og sundhedsrisikoen ved ensomhed.

”Vi stiller aktiviteter til rådighed hver eneste dag, såsom sang, gymnastik, vedligeholdelsestræning, forskellige ture rundt omkring i landet, fællesarrangementer og fællesspisning. Det giver indhold og livskvalitet,” siger Flemming Høj Jemiin.

Herudover har Dorthefonden sponsoreret gratis kaffe til alle den 28. april mellem klokken 15-17, når vi sammen med blandt andre headspace og lokalavisen sætter fokus på problemstillingen.

”Vi forsøger hver dag at bekæmpe ensomheden, hvor den findes, så godt som vi nu kan. Vi ser det her projekt som en oplagt mulighed for at stå sammen om Rødovre,” tilføjer Flemming Høj Jemiin.

Flemming Høj Jemiin bakker op om projektet og opfordrer Rødovres borgere til at gøre en forskel.

”Der er selvfølgelig mennesker, der er nødt til at bruge deres ressourcer på at holde deres egen ensomhed for døren. De som har overskud kan bidrage, hvor det giver mening. Vi har brug for folk, der kan række ud over deres egen kreds og netværk,” tilføjer han.

