Wang fortsætter vindende forår

CK Fix gjorde igen fin figur på de danske landeveje. Foto: Privat

cykling I weekenden deltog CK Fix med deres juniorer, U17 og U15 ryttere i et licensløb i og omkring Næstved. Igen viste Gustav Wang stærk form blandt U15 rytter, men også hos U17 var der podieplaceringer både til enkeltstarten og den samlede start.

Af Peter Fugl Jensen

Landevejen i og omkring Næstved lagde asfalt til licensløb i både enkeltstart og samlet start, linjeløbet. Både i U15 og U17 viste CK Fix fornemt rødovrefarverne frem og igen viste Gustav Wang forrygende forårsform i U15 klassen.

Lørdag var kampen mod uret og her var Gustav Wang suverænt den hurtigste, da han var 35 sekunder hurtigere end nummer to på den 15 kilometer lange enkeltstart. Wang kørte i tiden 25 minutter og 20 sekunder, hvilket gav en gennemsnitshastighed på 35,53 kilometer i timen.

Holdkammeraten Filip Fog Holst Larsen blev nummer 21 ud af de 44 startende.

”Vi har i Gustav en stærk og alsidig rytter, som mestrer både kampen mod uret og en hurtig spurt,” siger Gunver Sommer fra CK Fix, der oplyser, at den talentfulde rytter blev nummer to om søndagen, hvor der var linjeløb.

”Det endte i en massespurt, hvor Gustav var næst hurtigst.”

I linjeløbet blev CK Fix rytterne Felix Fog Holst Larsen nummer 16, mens Oskar Kromann Jensen blev nummer 18 ud af de 54 startende.

Gustav Wang har vist virkelig gode forårsben.

Hertz som 3’er

I U17 var CK Fix farverne også at se på podiet begge dage. Benjamin Hertz blev nummer tre i enkeltstarten fredag. Der ud over fik CK Fix yderligere to ryttere i top 10, nemlig Sebastian Andreasson som nummer 6 og Thorolf Rønhede på en 9. plads.

Benjamin var 54 sekunder efter vinderen Peter Busk fra Greve, som kørte de 15 kilometer med en gennemsnits-hastighed på 39,35 kilometer i timen.

”I søndagens samlede start var CK Fix også med helt fremme. Et udbrud på seks mand, med blandt andet CK Fix rytterne Tobias Lund Andresen og Sebastian Andreasson kom afsted fra feltet og havde lidt over minuts forspring, da rytterne kørte ud på sidste omgang,” fortæller Gunver Sommer. Hun fortsætter om løbet:

”Endnu en CK Fix rytter, Benjamin Hertz, tog chancen og rev sig fri fra feltet, sammen med en anden stærk rytter Frederik Wandahl fra Roskilde, og de kørte sig op til udbruddet tids nok til at kunne være med i den afgørende spurt.”

”Det resulterede i tre CK Fix ryttere i top 5. Benjamin Hertz nummer 3, Tobias Lund Andresen nummer 4 og Sebastian Andreasson blev nummer 5.”

Benjamin Hertz inden starten i Næstved i søndags.

Sekundære placering til juniorerne

Har foråret været lyst for U15 og U17 rytterne fra CK Fix, så er det knap så lyst for de hårdt kæmpende juniorryttere, U19 klassen, fra rødovreklubben, der må tage til takke med sekundære placeringer.

Til enkeltstarten var Nicolai Luthmann hurtigste rødovreryttere. Han blev nummer 34, ud af 94 startende ryttere, da han var fire minutter efter vinderen, som var den tidligere CK Fix rytter Johan Price-Pejtersen, der kørte de 25 kilometer i tiden 34 minutter og 26 sekunder, hvilket svarer til en gennemsnits-hastighed på 43,56 kilometer i timen.

I linjeløbet var der 88 ryttere, som stod klar til at udfordre den 114 kilometer lange rute og her Oliver Emil Errebo bedste CK Fix rytter, da han blev nummer 40. Han trillede over stregen med holdkammeraten Andreas Sulaj Kloppenborg, der blev noteret for en 42. plads. I alt havde Team CK FIX Junior Elite Rødovre fire ryttere til start.

Allerede onsdag aften kører mange af ungdomsrytterne igen licensløb, for Sydkystens Cycling har arrangeret DCT TT Cup (enkelstart) med start og mål på Nøragersmindevej på Amager.

Næste weekend er der løb i Hillerød og Tølløse.

kommentarer