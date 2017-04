DM guld til rødovreboksere

Carlos Bekas vandt DM for U15 op til 48 kilo. Foto: Privat

boksning Tre boksere fra Rødovre kan kalde sig danmarksmestre i boksning, for i weekenden var der DM i Vordingborg og de boksede sig til DM-guldet.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre bokseklub var, i weekenden, til de danske begyndermesterskaber i Vordingborg. Begyndermesterskaberne er for boksere med 1 til 15 kampes erfaring. Rødovre bokseklub havde tre drenge med til mesterskaberne.

Carlos Bekas, som deltog i U15 klassen for 48 kilo, boksede semifinale lørdag, og vandt stort over sin modstander fra Brønderslev. Det sikrede Carlos en finalekamp, som blev afviklet søndag. På trods af en hård kamp vandt Carlos finalen med dommerstemmerne 5-0, og tog DM-guld med hjem til Rødovre bokseklub.

Reda Abbas er tydeligvis glad for sejren efter en hård finalekamp.

Reda Abbas, som deltog i U15 for 50 kilo, boksede en hård finalekamp mod en modstander, han har mødt før. Kampen var meget lige, men Reda hev sejren hjem med dommerstemmerne 4-1.

Andreas Larsen, som deltog i senior for 60 kilo, mødte en svær modstander fra Vitus Horsens, men Andreas viste et rigtigt fighterhjerte og vandt kampen med dommerstemmerne 5-0.

Andreas Larsen tog den tredje DM-guldmedalje med hjem til Rødovre.

