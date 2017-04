Stemningen i top til fuserkoncert

Det var en gruppe meget skuffede teenagetøser der kiggede forgæves efter deres idoler på scenen, da Citybois i sidste øjeblik aflyste koncerten i Viften. Foto: Privat

øv øv øv Årets tøsekoncert sluttede før den startede, da Citybois aflyste foran en fyldt sal i Viften.

Af Matias Houlskou og Dion Ulrich, Rødovre Gymnasium

En summen af Citybois fans der skreg efter Citybois, kunne høres allerede ved indgangen. En indgang fyldt med piger i alle aldre fra 8-16 år fyldte gangene. Alle i bygningen var fyldt op med spænding over det show, som nu snart skulle til at begynde.

I den mørke koncertsal var en røget fornemmelse, man kunne ikke se op mod loftet, som var fyldt med røg for at skabe stemning, og det gjorde den. Med 400 fans klar til et brag af en koncert, stod pigerne og sang Citybois sange i kor. Personalet begyndte nu at gøre klar til koncerten, et sidste mikrofontjek og så var det hele klart til at begynde. 20 min inden koncertstart vandrede en mand fra personalet op på scenen, publikum begynder at skrige af glæde, der alle var klar til, at denne mand nu skulle give en kæmpe velkomst Citybois. Dog var det ikke en glædelig nyhed manden fra personalet bragte med sig, men i stedet en kedelig nyhed om at sangeren Anton der have fundet ud af 20 min før koncertens start, at han havde slået ryggen så slemt at han ikke kunne optræde. Dette resulterede i en masse frustreret og grædende piger, der var nødt til at vandre hjem efter en kæmpe skuffelse af en koncert.

