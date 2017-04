Avarta fik drømmestart i målfest

Avarta stærke midtbanespiller Saban Özdogan blev udsat for en voldsom tackling, så han måtte udgå. Foto: Ian Nielsen/arkiv

Fodbold Avarta scorede tre mål på godt 20 minutter, og grundlagde dermed dagens sejr allerede efter de første 45 minutter.

Af Mike Hjulmand

Avarta startede strålende i søndagens hjemmekamp, blandt andet med flere dybdebolde frem til de to angribere, som var Thoms ‘TC’ Overgaard Christiansen og topscorer Christian Offenberg.

Det skulle vise sig at være et godt valg. Ganske få minutter var spillet og hjørnespark til hjemmeholdet. Som altid luskede Peter Benjaminsen ud for at sparke, og endnu engang var der kvalitet i indlægget fra Benjaminsen. Christian Offenberg kom godt til vejrs og foran keeperen i Greves mål, så han kunne heade Avarta foran.

Målet fik ikke Avarta til at stoppe det sprudlende spil, tværtimod. En lang aflevering blev sendt op mod Christian Offenberg, som kom først på bolden og fik tilkæmpet sig et frispark, som Frederik Sundstrup sparkede, og han satte bolden uden for målmandens rækkevidde, så Avarta kom på 2-0.

Det var en drømmestart, intet mindre. Greve kunne slet ikke finde fodfæste og begik fejl på fejl, imens de brokkede sig over samtlige kendelser til dagens dommer. Modsat fortsatte Avarta drømmestarten med en tredje scoring efter godt og vel 20 minutters spil. Denne gang var det den anden angriber, Thomas ’TC’ Christiansen, som kom først på bolden og satte den i kassen.

Nu lyste det ud af udeholdet, at de slet ikke troede på det mere, og bare gerne ville have overstået denne kamp uden en ordentlig øretæve.

Forsat i førersædet

2. halvleg forgik ligesom de første 45 minutter, Avarta var toneangivende. Da stadionuret lige skulle til at runde de 70 minutter, kom der en meget hård tackling fra Greve’s Philip Olsen som ramte Saban Özdogan, dommeren tøvede ikke og gav direkte rødt for episoden, der betød, at Özdogan måtte lade sig udskifte. Efterfølgende scorede Avarta på frisparket, da Emil Thomsen for tredje kamp i træk scorede.

Avarta fik også udskiftet Peter Benjaminsen, der måtte udgå med en skade, da han tog sig til hovedet og Avarta sluttede derfor også med 10 mand.

I slutminutterne fik Greve reduceret, men det var et trøstemål til de slagne gæster.

To vigtige kampe venter

Avarta’s næste hjemmekamp er søndag den 7. maj klokken 13, når Kolding kommer på besøg. Inden venter der, i næste weekend, sæsonens hidtil vigtigste kampe, når Avarta skal til Brabrand, der ligger på andenpladsen – rækkens anden oprykningsplads. En sejr til Avarta vil for alvor sætte dem ind i oprykningskampen, mens et nederlag nærmest vil sende Avarta ud af oprykningskampen.

kommentarer