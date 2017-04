Gyldent besøg på Festpladsen

Rødovre Centrum holder længe åbent fredag. På scenen underholder den flabede musiker Gulddreng, billedet, klokken 21. Bro går på scenen klokken 18. Foto: Presse

Late night i centeret Fyldt med modeller, men min bror er væk. Fredag den 28. april åbner Rødovre Centrum op for 'Late Night'. Her får du blandt andet muligheden for at opleve kunstneren Bro og selveste Gulddreng.

Af Sarah Hansen og Johanne Glade, Rødovre Gymnasium