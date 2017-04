Løb så langt som lungerne holder

Den 29. april er der igen lungeløb. Foto: Ian Nielsen

klar til løb Tag en dyb indånding og snør så løbeskoene så stramt, som du tør. Lørdag den 29. april er der Lungeløb om Damhussøen.

Af André Bentsen

For anden gang bliver der prustet igennem, når der igen holdes Lungeløb i Rødovre. Kræfterne bag er Rødovres Kulturelle Aftenskole (RKA), den lokale Lungeforening, DOF og Rødovre Kommune, og arrangørerne forventer, at sidste års succes smitter af på deltagertallet i år. Sidste år deltog et halvt hundrede mennesker, men da man både må tage familie, venner og sit gangredskab med, er håbet, at flere vil være med i år.

En af dem, der helt sikker er med igen, er Karin Davidsen, som glæder sig til at deltage i Lungeløbet. Hun deltog sidste år, efter hun havde hørt om løbet gennem kommunens rehabiliteringsforløb for KOL-patienter, hvor deres fysioterapeut opfordrede dem til at deltage.

”Det var en rigtig god oplevelse! Jeg havde mine stavgangs-stave med, og min fysioterapeut fik mig også til at løbe lidt ind imellem. Sidste år fandt jeg ud af, at jeg kunne løbe lidt, så mit mål i år er at løbe længere – det har jeg trænet på i årets løb,” fortæller Karin Davidsen.

”Efter jeg afsluttede rehabiliteringsforløbet i kommunen, er vi et par stykker, der er fortsat med KOL-træning i RKA. I år deltager jeg i Lungeløbet med dem. Jeg kan anbefale alle at deltage. Vi har en sjov dag, og der er plads til alle, uanset om man kan gå eller løbe med eller uden gangstativ, stave eller andre hjælpemidler,” tilføjer hun.

KOL-rehabilitering

Karin Davidsen er en af mange borgere, der har fået god hjælp gennem kommunens KOL-rehabiliteringsforløb. Har du fået konstateret KOL, så bed din læge om at henvise dig til kommunens KOL-rehabiliteringsforløb, også selvom du kun har fået stillet diagnosen og endnu ikke mærker det store til sygdommen.

”Det giver nemlig rigtig god mening at lære tidligst muligt, hvordan man kan forebygge, at sygdommen udvikler sig,” siger forløbskoordinator Lone Dellgren fra Rødovre Kommune

Her kører holdene hele året, så der er ingen grund til at vente på en henvisning.

Øger livskvaliteten

På KOL-rehabiliteringsforløbet lærer man, hvordan man flytter den fysiske grænse for, hvad man kan mestre, når musklerne bliver stærkere og konditionen øges og dermed får øget livskvalitet. Det er bl.a. gennem træning to gange om ugen i kommunens træningscenter. Derudover lærer man, hvordan man bedst lever med KOL, håndterer åndenøden og letter vejrtrækningen. Der undervises også i sygdommen og håndtering af symptomer.

”Vi kommer også omkring medicinhåndtering, inhalationsteknik, kostens betydning samt bækkenbundstræning. Mange der har KOL, hoster nemlig rigtig meget og har derfor problemer med at holde tæt forneden. Er man ryger, er det vigtigste at blive røgfri. Derfor tilbydes der også rygestopforløb, hvis det er aktuelt,” lover Lone Dellgren.

Efter man har afsluttet sit forløb, er det alfa og omega at bevare det, man har fået bygget op fysisk og konditionsmæssigt. Hvis ikke man fortsætter med at være fysisk aktiv, forsvinder alt det man har arbejdet for gennem 12 uger som dug for solen.

”Det er de færreste, der kan opretholde træningskadencen og intensiteten på egen hånd. Derfor er vi meget glade for vores samarbejde med Rødovres Kulturelle Aftenskole på Højnæsvej, hvor der tilbydes KOL-motionshold fordelt over ugens dage. At synge er også rigtig god lungegymnastik, og er man til sang, så kan jeg kun opfordre til at kigge forbi på et af de to lungekor, også på Højnæsvej. Der er derfor indlagt en gratis prøvetime hos RKA under rehabiliteringsforløbet,” siger Lone Dellgren.

kommentarer