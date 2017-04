Flere butikker ser LED-lyset

LED-konsulenten Kristian tæller pærer og foretager udregninger for Andersen Frakker i Rødovre Centrum. Det kunne andre også gøre med fordel.

LYS IDÈ: Bedre økonomi og bedre økologi. Fordelene er til at få øje på, når LED-lyset tændes. Alligevel tøver mange forretninger med den kostbare udskiftning af de gamle lyskilder. Nu hjælper LED-konsulenter dem på vej i Rødovre.

Af André Bentsen

Det kræver det helt rigtige lys, og den helt rigtige mængde lys, hvis man skal sælge sine varer i byens butikker.

Lang levetid og en besparelse på elregningen er derfor svaret fra langt de fleste butiksejere, når man spørger dem, hvad der er vigtigt, når de vælger lyskilder til deres butikker. Alligevel er der mange butiksejere, der endnu ikke har udskiftet deres belysning til LED. I en travl hverdag er udskiftning af lyskilder nemlig ikke altid førsteprioritet. Rødovre Kommune har derfor inviteret Energistyrelsens LED-konsulenter på butiksbesøg. LED-konsulenterne skal hjælpe butiksejerne med at tælle lyskilder og med et enkelt beregningsværktøj vise dem, hvor mange penge der potentielt er at spare ved at skifte til LED-pærer.

”Vi har et ansvar for at være med til at vælge de grønne løsninger, der gavner naturen og vores børn og børnebørns sundhed. Fra kommunens side har vi normalt først og fremmest fokus på vores egen virksomhed. Rødovre er en såkaldt klimakommune, og vi arbejder hele tiden på at nedbringe CO2-udledningen – i forhold til belysning, men også i større skala, f.eks. med udskiftning af kommunens biler til elbiler, hvor det er muligt. Nu går vi så skridtet videre og er med til at hjælpe de mindre, lokale butikker til at se de grønne muligheder. Det vil da være fantastisk, hvis butikkerne tilmed kan få en økonomisk gevinst ud af det,” siger borgmester Erik Nielsen.

Opsøger virksomhederne direkte på matriklen

I Rødovre Centrum tænker man allerede både højt og frem, når det kommer til miljøvenlig og energibesparende tiltag, men det er stadigvæk mange af de enkelte butikker, der sidder med fingeren på stikkontakten.

Vi var med hos Andersen Frakker, da LED-konsulenterne talte lyskilder, og også her ser de et stort besparingspotentiale.

”Det er en stor butik med rigtig mange lyskilder, der skal skiftes ud, og også mange armaturer. Derfor kan vi godt forstå, man tøver, da det virker meget omfattende. Butikken her kan dog alligevel se frem til en besparelse på mere end 50.000 kroner fordelt over syv år, hvis man skifter til LED,” siger Karoline Boysen, der er energikonsulent.

“LED har haft et skidt ry for nogle år tilbage, men nu er teknologien så god, at mange af dem, der har været tilbageholdene tidligere, vil kunne spare mange penge,” tilføjer hun.

Stort besparelsespotentiale for virksomheder

Energistyrelsens LED-konsulenter besøgte allerede i efteråret 2016 mere end 1.200 butikker i tyve kommuner i forbindelse med kampagnen ‘Mindre strøm – mere bundlinje’.

Her viste det sig, at butikkerne i gennemsnit kunne spare 31.000 kroner over en periode på syv år, hvis de udskiftede deres almindelige lyskilder med LED. LED-pærerne er nemlig langt mere energieffektive end almindelige pærer og har en levetid på mellem 10 og 25 år. Det har den sidegevinst, at pærerne skal skiftes langt sjældnere end almindelige elpærer og sparepærer. Samtidig afgiver de mindre varme og giver dermed et bedre indeklima.

Butiksejere positive overfor LED-pærer

En efterfølgende undersøgelse viser, at 30 procent af de butiksejere, der fik besøg, allerede har kontaktet en installatør eller lignende for at få rådgivning om at skifte til LED-pærer.

Vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen, sætter stor pris på den gode respons, som LED-konsulenterne har fået fra butiksejerne:

”De mange butiksbesøg i efteråret viste, at der er stor interesse for LED-pærernes økonomiske og miljømæssige fordele. Derfor er det meget positivt, at flere kommuner er interesseret i, at butikkerne får besøg af vores LED-konsulenter, så endnu flere butiksejere forhåbentlig bliver motiveret til at skifte til LED-pærer,” siger Stig Uffe Pedersen.

I Andersen frakker afslører personalet, at man allerede har snakket om at skifte til LED, men at man vil vente til den store ombygning af butikken alligevel finder sted.

”Det kommer ikke meget bag på mig, fordi min søn er elektriker, men vi har tænkt meget over, at vi har mange pærer hernede i butikken, og at det da måtte koste en hulens masse penge, så det lyder fornuftigt at vælge nogle, der er billigere og bedre for miljøet, når vi snart laver om i butikken,” siger Lillan U. Larsen.

Energistyrelsens undersøgelser viser, at belysning udgør 50 procent af branchens energiforbrug, og at en konvertering til LED vil reducere forbruget betydeligt.

De virksomheder, der ikke får besøg af LED-konsulenter, har selv mulighed for at udregne deres potentielle besparelse ved at skifte til LED. Find beregningsværktøjet på sparenergi.dk

