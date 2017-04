Forrygende rygestop

Den heldige vinder af et rejsegavekort på 50.000 kroner til Atlantis Rejser blev Claus Andersen fra Rødovre. Der deltog over 8.000 i ”Dit livs mission”, som var konkurrencens navn. Claus benyttede "e-kvit", en app udviklet til rygestop, som hjælp i marts måned. Foto: Presse

vinder Claus Andersen skoddede cigaretterne og fik et bedre helbred og drømmerejsen.

Af Christian Valsted

Hold dig røgfri i marts – og vind en rejse. Med den overskrift inviterede Kræftens Bekæmpelse i februar rygere til at være med i en stor konkurrence. 42-årige Claus Andersen fra Rødovre kvittede sammen med 8000 andre danskere smøgerne i marts måned. Han har nu fået et bedre helbred og Claus blev tilmed den heldige vinder af et rejsegavekort på 50.000 kroner.

Claus Andersen røg dagligt 20-25 cigaretter, men efter at have holdt sig røgfri i hele marts måned skal det være slut.

”Det her er jo helt fantastisk. Mine børn på 15 og 13 har tit sagt, at jeg skulle stoppe, og jeg har da også prøvet nogle gange. Da konkurrencen kom, gjorde jeg det. Der har da været et par fristelser, som jeg modstod, men nu er det faktisk ikke særlig slemt længere. Det værste er overstået, og jeg skal ikke ryge igen. Jeg kan jo mærke det på fysikken, når jeg træner. Dejligt,” siger Claus, der ikke ved hvor rejsen skal gå hen.

”Rejsemålet ligger ikke helt fast endnu, men min kone er begyndt at tale om Bali, så vi får se,” siger han.

Næsten 8.000 rygere meldte sig til konkurrencen. Ved en tidligere konkurrence henvendt til rygere viste det sig, at 29 procent stadig var helt røgfri et år efter, at de havde deltaget i en konkurrence og holdt sig røgfri i en måned.

