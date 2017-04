Slår pjalterne sammen i sundhedscenteret

Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Lungeforeningen danner fælles torsdag den 27. april i Rødovre Sundhedscenter. Foto: arkiv

Af Christian Valsted

Vi har mange ting til fælles, selvom vores medlemmer måske fejler noget forskelligt,” siger formand for den lokale afdeling af Diabetesforeningen, Villy Kofoed, der glæder sig til at arrangere en dag i sundhedens tegn i Rødovre Sundhedscenter, torsdag den 27. april fra klokken 15 til 18.

De tre foreninger har alle oplevet et skræntende fremmøde når foreninger afvikler arrangementer og derfor inviterer de nu alle nysgerrige til det de selv kalder ’Patientforeningernes Sundhedsdag’.

”Det bliver en lille markedsplads, hvor man kan gå rundt i de forskellige boder og blive klogere på blandt andet kost og motion,” siger Villy Kofoed.

Diabetesforeningen vil blandt andet teste din risiko for type 2-diabetes, hos Lungeforeningen kan du blive klogere på, hvordan man kan øge sin livskvalitet på trods af en lungesygdom og hos Hjerteforeningen kan du få målt dit blodtryk og høre, hvordan du passer på dit hjerte.

Tilmelding er ikke nødvendig.

