Loppekunder har penge i klemme efter lukning

Jens Busk fra Ulkær har haft mulighed for at tømme sine reoler for varer, men pengene, for de ting, som blev solgt i løbet af de tre måneder, han benyttede The Flea Shop, forventer han ikke at få igen. Har du også penge til gode efter lukningen? På redaktionen hører vi gerne fra dig, hvis du også er en af de uheldige borgere, der er ramt af lukningen. Foto: Brian Poulsen

slut med loppemarked Flere tidligere kunder i loppebutikken ’The Flea Shop’ på H.J. Holst Vej har penge til gode efter at helårs loppemarkedsbutikken lukkede i marts måned.

Af Christian Valsted

The Flea Shop er lukket pr. dags dato og åbner ikke igen,” står med det store versaler på The Flea Shops hjemmeside. Den 300 kvadratmeter store butik på H.J. Holst Vej skulle ellers have være hele byens helårs loppesupermarked, hvor borgere kunne leje reolplads og sælge deres egne til varer. Sådan gik det ikke, og flere af butikkens lejere kan have mistet de penge, som de har solgt varer for.

Føler sig snydt

En af dem der har penge til gode, er pensionisten Jens Busk. I en tre måneders periode fra januar til marts måned fik han ryddet godt ud i kælderen og i loppebutikken på H.J. Holst Vej solgte han Lp’er, porcelænsfigurer og andre loppemarkedsting for godt 3000 kroner.

Men pengene kan være tabt, for Jens Busk har indtil nu ikke kunne få pengene udbetalt. I en mail til Jens Busk skriver ejerne bag The Flea Shop, at Jens Busk måske kan få en del af sine penge for sine solgte varer om 1-2 måneder, men at en egentlig konkurs er en anden mulighed.

Selv regner han ikke med at se sin penge. Han er mest af alt skuffet over, at han den ene dag betaler reolleje for dagen efter at opdage, at butikken er lukket.

”Butikken får kommission af de ting der bliver solgt, og de godt 2600 kroner jeg skulle have indbetalt på min konto, skulle være gået til en ferie. Jeg regner egentlig ikke med at få mine penge, men jeg føler mig i den grad snydt over, at betale for leje dagen inden de lukker. Det er ikke i orden,” siger Jens Busk.

Ender nok med konkurs

Og Jens Busk, og de øvrige lejere, der har penge til gode i The Flea Shop, kan formentlig skyde en hvid pil efter deres tilgodehavende.

“Sådan ender det nok. Vi går formentlig i betalingsstandsning og ender nok med at gå konkurs. Det er selvfølgelig rigtig beklageligt, at lejerne mister deres penge, men det er desværre vilkårene, ” siger den nu tidligere indehaver Michael Nielsen til Lokal Nyt.

kommentarer