Nye vinde over Elstedvej

Jon Broe er optimistisk efter en lovende start på 2017. Foto: Brian Poulsen/arkiv

fodbold BK Rødovre høster i disse dage frugterne af en satsning på at skabe en helt ny kultur omkring førsteholdet. Fra at være 10 mand til træning i vinters, har klubben nu spillere nok til næsten at stille tre hold, og resultaterne følger med.

Af André Bentsen

Boldklubben er ubesejret i foråret, men det er på træningsbanen, at resultaterne virkelig imponerer.

På rekordtid har klubben med cheftræner Jon Broe i spidsen forvandlet frygten for nedrykning til spirende optimisme i den lille klub på Elstedvej.

De har skabt en ny kultur, hvor ingen er over klubben, og dem der træner mest, også er dem der spiller kampene. Det har smittet af på antallet af spillere, og nu også på resultaterne.

“Vi har i den sidste uge spillet to kampe. I søndags mod Nørrebro United som vi slår 2-0 og i torsdags møder vi Sunred Beach som vi spiller 1-1 med, i en kamp som vi burde have vundet,” vurderer Jon Broe.

Han kalder selv forårsstarten for godkendt. Ikke mindst fordi, man har fået styr på den sejlende defensiv, der har fået klubledelsen til at bide negle over en truende nedrykning.

“Henover vinteren har vi fået godt styr på vores defensiv og lukker ikke mange mål ind. Samtidig er vi blevet mere kyniske foran modstanderens mål,” siger Jon der er sikker på, at de snart forlader 8. pladsen i den tætte række, hvor alle hold slår hinanden.

“Det er positivt, at vi nu har fået point i seks af vores sidste syv kampe,” siger han fortrøstningsfuldt.

