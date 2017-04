DM-bronze til tennisjuniorer

Jonas Schwarz spillede sig i kvartfinalen, hvor han tabte til den senere danmarksmester, Alexander Schou. Foto: Brian Poulsen/arkiv

Tennis I påsken deltog fire spillere fra Rødovre Tennisklub, da der blev afholdt danmarksmesterskaber for juniorer i Hørsholm. Rødovrespillerne kom hjem med to bronzemedaljer.

Af Peter Fugl Jensen

Både Sofie Vindberg Nielsen og Jonas Schwarz deltog i double med makkere fra andre klubber, henholdsvis Nikoline Gullachsen fra Espergærde i U16 damer og André Biciusca Meinertz fra HIK i U18 herrer.

Begge par nåede semifinalen, hvor de begge tabte i match tiebreaks. Sofie og Nikoline med 6:10, mens Jonas og André tabte med 7:10.

”Vi skal helt tilbage til dengang Michael Mortensen spillede i klubben for at komme i tanke om lignende resultater,” siger en stolt formand Poul Lundberg Andreasen.

Gjorde en fin figur

Jonas Schwarz nåede også rigtig langt i single, da han vandt med 6:2, 6:2 i første runde og 6:2, 6:1 i anden runde.

”I kvartfinalen spillede han mod den senere danmarksmester Alexander Schou fra Lyngby. Jonas vandt første sæt 6:0, tabte andet sæt 4:6 og tredje sæt 6:7 (5). Jonas var hermed to bolde fra en semifinale, men det er jo slutresultatet, der tæller,” siger Poul Lundberg Andreasen, der suppleres af træner Einar Schwarz.

”Tættere på finaler, uden at komme i en finale, kan man ikke komme. Mest ærgerligt var det nok, at Jonas ikke besejrede Alex-

ander Schou i single. Jonas spillede bedst, men tabte alligevel knebent, som resultaterne jo viste.”

“Sofie fik desværre en meget hård lodtrækning i sin 1. rundekamp. Overordnet set, må deltagelsen til DM, betragtes som en succes. To spillere er med i toppen i Danmark og to andre talenter debuterer og høster fine erfaringer,” mener Einar Schwarz.

De fire spillere fra Rødovre Tennisklub

U12: Emil Vindberg Nielsen i kvalifikation

U14: Karoline Joensen i kvalifikation

U16: Sofie Vindberg Nielsen seedet som nr. 6 i single og nr. 2 i double

U18: Jonas Schwarz seedet som nr. 5 i single og som nr. 3 i double.

Emil tabte sin første kamp 3:6, 4:6

Karoline vandt første kamp og tabte anden kamp med 2:6, 4:6.

I hovedrunden tabte Sofie sin første kamp mod Elena Jamshidi fra HRT i et tæt opgør 5:7, 5:7 efter at have ført 5:0 i første sæt.

