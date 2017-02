Udsolgt til UNGfest

NÅR UNGE FESTER MED UNGE: Der blev festet igennem, da der var UNGfest i Viften i fredags. Foto: Karsten Schmidt

UNGFEST Ikke siden lækkerfyren Christoffer var på besøg, har der været så lang kø foran Viften, som da UNGfest i fredags blæste taget af kulturhuset.

Af André Bentsen

Flere hundrede teenagere valfartede i fredags til dansegulvet i Viften, hvor UNGfest Rødovre igen inviterede til fest.

Det var 8. klasse fra Valhøj Skole, der denne gang havde arrangeret festen med hjælp fra Lokal Nyt og Milestedets Ungdomshus, mens Viften og Dj Flæske sørgede for de helt rigtige rammer.

”Festen var skide god. Der var gang i butikken hele tiden, og rigtig mange unge, som gerne ville komme ind, som vi desværre måtte sige nej til fordi de kom fra andre byer end Rødovre. Man må godt feste med, hvis man kommer udefra, men det skal være sammen med venner fra Rødovre. Næste gang vi holder UNGfest overvejer vi derfor at sælge billetter på skolerne på forhånd, så man kan komme først ind, hvis man bor i byen,” siger leder af Milestedet Ungdomshus, Mugge Harck Lauridsen.

Han er ikke i tvivl om, at UNGfest Rødovre er kommet for at blive.

”Det skaber en god ungekultur og en god form for fest under ordnede rammer, hvor vi kan give de unge dét som de efterspørger, bare lokalt, så man ikke behøver at tage ind til byen med alt hvad der følger med det. Samtidig giver det god mening, at vi har et samarbejde med en ny klasse, hver gang, der får mulighed for at tjene penge til deres klassekasse mod, at de til gengæld tager ansvar og ejerskab for, at alle får en fed aften,” siger Mugge, der er særligt tilfreds med samarbejdet.

”Vi har startet noget virkelig fedt op, og det er noget vi kommer til at gøre mere i fremtiden. Samarbejdet før, under og efter skabelsen af en særlig fest i lokalområdet for og med unge i Rødovre fungerer helt optimalt, og der er god opbakning fra politiet også, der altid kommer forbi og skaber trygge rammer, hvilket er nødvendigt, når man laver så store arrangementer,” slutter han.

Hvis din klasse vil være med til at arrangere den næste UNGfest Rødovre, så skriv til Lokal Nyt på Facebook eller smid en SMS til 31 12 26 10.

