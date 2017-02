Storsejr i Aalborg

Nicolai Børner scorede fire mål i Aalborg Foto: Ian Nielsen / arkiv

floorball Rødovre Floorball Club viste ingen slinger i valsen, da bundholdet Aab Floorball blev tromlet ned og besejret med 14 mål.

Af Flemming Haag

Det lykkedes ikke for Rødovre FC at score i onsdagens topkamp mod Benløse, som endte 0-1, men så blev der taget revanche scoringsmæssig lørdag eftermiddag i Aalborg, hvor RFC vandt med hele 2-16 over rækkens bundhold AaB Floorball.

Med sejren ligger RFC fortsat på andenpladsen, hvor der resterer fire kampe. Fem point efter Benløse FC på førstepladsen, fire point foran Sunds Seahawks FC, som har spillet en kamp færre, og syv point foran Copenhagen FC.

De unge spillere greb chancen

”Det var en rigtig god sejr,” siger RFCs sportschef Esben Larsen. Han fortsætter:

”Vi stillede op uden fire markante spillere, da Mike Trolle, Emil Kristensen, Frederik Kobberup og Daniel Hedegaard var forhindret i at tage med til Aalborg, så de unge spillere fik chancen, og den greb de til fulde.

Det var fint, de unge tog chancen, og de spillede rigtigt godt. Vi vandt en komfortabel sejr, og der var en god gejst på holdet, som blev krydret af, at flere af de unge fik scoret.”

Gode resultater set med RFCs øjne

”Det var i øvrigt en god dag for os. Copenhagen FC tabte til Skanderborg, og Benløse FC tabte til BFC Vendsyssel, med de resultater, så kom vi lidt tættere på at slutte på andenpladsen, så vi ligger rimeligt til nu.

Nu venter der to hårde kampe. I næste weekend skal vi til Ringsted og møde Benløse, og torsdag den 2. marts skal vi møde Copenhagen FC ude,” fortæller Esben Larsen.

”Kan vi vinde her, så er vi meget tæt på at slutte på andenpladsen, så det ser rigtig fornuftigt ud,” slutter Esben Larsen.

Næste kamp

RFC spiller topkamp igen, lørdag den 25. februar klokken 15 mod Benløse i Ringsted Hallen.

kommentarer