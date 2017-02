Hvidovre trampede hen over RH

RH blev mest i Dansborg Hallen, hvor Hvidovre vandt med 11 mål. Foto: Brian Poulsen / arkiv

håndbold RHs herrer ligger stadig under nedrykningsstregen, for der var ingen hjælp at hente hos naboerne fra Hvidovre, der vandt 2-cifret.

Af Flemming Haag

Rødovres håndboldherrer skulle torsdag aften forsøge at følge op på sejren over Føroyar i sidste spillerunde. Det var mod Hvidovre IF i Dansborg Hallen. Der var grund til optimisme, da RH vandt de to klubbers første møde med 28-20 i Rødovre Stadionhal.

Svær start

Men det gik ikke Rødovres vej i Dansborg Hallen.

RH kom forfærdeligt i gang med kampen, og spillede med en høj fejlprocent. Kampen var syv minutter gammel, før den første RH scoring, da Andreas Glintborg reducerede til 4-1.

Herefter kom der mere styr på forsvaret og Lasse Sørensen i målet præsterede den ene store redning efter den anden. Angrebsspillet kom også i gang. Jesper Slagstrup reducerede til 4-2, Frederik Kirkegaard og Andreas Glintborg til henholdsvis 5-3 og 5-4 og midt i halvlegen blev det 6-5 på Ask Kristoffersens scoring, kampen var helt åben.

Andreas Glintborg reducerede til 7-6 med sin tredje scoring, det var ti minutter inden pausen.

Herefter gik RHs angrebsspil fuldstændig i stå, og det lykkedes kun Ask Kristoffersen, med en enkelt scoring, at reducere til 9-7.

Mod slutningen af halvlegen blev Rødovre ramt af to udvisninger, og det udnyttede hjemmeholdet med yderligere tre scoringer, og kunne gå til pause med stillingen 12-7.

Svingende indsats i anden halvleg

Kom RH skidt ud til første halvleg, så blev det absolut ikke bedre i starten af anden halvleg. Først ti minutter inde i halvlegen lykkedes det for Andreas Glintborg at komme til scoring, og han reducerede til 15-8.

Herefter kom RH igen bedre med i kampen, og Nicolai Quist fik, med tre scoringer, reduceret til 15-9, 16-10 og 18-11, hvor der resterede ti minutter af kampen.

Så gik RH igen i stå, og spillede med en høj fejlprocent. Hjemmeholdet kom let foran med hele 22-11, inden der igen faldt en RH-scoring, da Rasmus Hartmann reducerede til 22-12 og 23-13.

Jesper Slagstrup fik reduceret til 24-14 og Nicolai Quist lukkede kampen med sin fjerde scoring til slutresultatet 26-15.

Set over de 60 minutter var RH aldrig tæt på at besejre Hvidovre. Angrebsmæssigt leverede RH en svingende indsats. I perioder leveres der kreativt angrebsspil med flotte scoringer, afløst af store scoringsmuligheder, der uforståeligt bliver misbrugt, og tekniske fejl, som modstanderen har glæde af.

Holdets vilje og gejst fejler ikke noget. Der bliver fightet og forsvaret med stor fysik, og i Lasse Sørensen er der en sikker sidste skanse i målet.

Dermed ingen point til RHs håndboldherrer, som fortsat indtager den ene af de tre nedrykningspladser.

Der er en ny chance for at forbedre situationen i holdets næste kamp, hvor modstanderen er Team Sydhavsøerne, der ligger lige over nedrykningsstregen.

Næste kamp

Søndag den 26. februar klokken 15:15 får RHs herrer besøg af Team Sydhavsøerne i Rødovre Stadionhal.

