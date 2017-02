Damhustorvet får flere p-pladser og sivevej

Der kommer færre parkeringspladser på det nye Damhustorv, end der er i dag. Rødovre Kommune vil nu undersøge mulighederne for at optimere parkeringsforholdene og dermed etablere flere parkeringspladser på Damhus Boulevard, der alligevel ikke bliver lukket af. Foto: Arkiv

damhustorvet Rødovre Kommune ændrer i planerne for det nye torv. Damhus Boulevard bliver alligevel ikke lukket, men bliver åbnet som en sivevej med ensrettet trafik. Torvets erhvervsdrivende havde håbet på skråparkeringer langs torvet, men det får de ikke.

Af Christian Valsted

Efter et møde mellem flere af Damhustorvets erhvervsdrivende og Rødovre Kommune, bliver der nu ændret i det allerede godkendte projektforslag, der inden længe skal forvandle Damhustorvet til en attraktiv indgang til byen og et sted, hvor man som borger har lyst til at færdes.

Torvets erhvervsdrivende, med slagtermester Per Christoffersen og bagermester Thorleif Kristensen i spidsen, gav sidste efterår udtryk for, her i Lokal Nyt, at de følte sig forbigået og glemt i processen, da planerne for Damhustorvet blev godkendt.

De var stærkt utilfredse med, at antallet af parkeringspladser blev reduceret og at to ud af tre indgangsveje til torvet blev lukket.

I det nye projektforslag er nogle af ønskerne blevet imødekommet af Rødovre Kommune. Damhus Boulevard åbnes op i den ene side, så det bliver en såkaldt sivevej med ensrettet trafik.

”Der har været mange hensyn at tage i denne sag, men denne sag viser, at det politiske system kan være imødekommende. Det nytter noget at deltage i høringer og debatter og jeg er glad for, at vi har kunne tilpasse torvet efter de ønsker, som de erhvervsdrivende havde,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

Havde håbet på mere

I det nye projektforslag er antallet af parkeringspladser øget til 27 samt 2 invalidepladser. Det er flere p-pladser foran torvet i det nye forslag, end i det oprindelige forslag, men stadig færre end antallet af parkeringspladser i dag.

Slagtermester Per Christoffersen havde håbet, at Rødovre Kommune vil etablere skråparkeringer langs kørebanen ved torvet, men der bliver i stedet etableret længdeparkeringer.

”Skråparkeringen havde givet de ekstra pladser vi har behov for, så det er rigtig ærgerligt,” siger Per Christoffersen, der på trods af de manglende skråparkeringer er tilfreds med, at kommunen har lyttet til butikkerne på torvet.

”Overordnet set er jeg tilfreds med ændringer, men jeg er stadig ikke tilhænger af projektet,” siger slagteren.

Rødovre Kommune har gjort plads til længdeparkeringer langs torvet og Teknisk Forvaltning oplyser til Lokal Nyt, at fravalget af skråparkering sker af sikkerhedsmæssige årsager, da der kan opstå farlige situationer, når biler bakker ud på en vej.

P-pladser i nærheden

Med ændringerne i projektforslaget vil Rødovre Kommune nu kigge nærmere på muligheden for at etablere flere parkeringspladser på Damhus Boulevard.

Rødovre Kommune oplyser, at en konsekvens kan blive, at en del af træerne på Damhus Boulevard skal fjernes for at give plads til flere parkeringspladser. Der skal herefter genplantes træer for at bibeholde boulevardpræget.

Intet er besluttet endnu og Teknisk Forvaltning kigger på flere løsningsmuligheder, ligesom de planlægger et dialogmøde for de omkringliggende andelsboligforeninger og ejerforeninger om vejens fremtidige udformning med udgangspunkt i ønsket om flere parkeringspladser.

På Hvidovrevej kommer der også flere parkeringspladser. Ved at indsnævre fortov og cykelsti i begge sider af vejen, vurderer Rødovre Kommune at der kan blive plads til yderligere godt 21 nye parkeringspladser på strækningen fra Damhustorvet til Vedstedvej.

