Når ishockey betyder alt

Som 14-årig spillede Alberto Pison med på RSIKs U20 DM-hold. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey Den 15-årige ishockeyspiller Alberto Pison forsøger lykken i canadisk skolehockey, og han har gjort sig fint bemærket i det første år. To videoer fra skolen fortæller, at knægten, med ishockey-opdragelse i RSIK, har fået en god start på sit eventyr.

Af Peter Fugl Jensen

Allerede som purung spiller var Alberto Pison super seriøs med sin ishockey, og han har aldrig lagt skjul på, at han ville gøre alt for at leve af ishockey. Den drøm jagter den blot 15-årige RSIK-dreng på det canadiske skolehold Newbridge Academy.

Det er skole-ishockey, men det er stadig der, hvor agenter først kigger, når de skal spotte talenter til en af de tre store junior-turneringer i Canada, men som Alberto Pison selv siger, vil han ikke afvise amerikansk college-hockey.

Det kan være svært at følge med i de efterhånden mange RSIK-drenges gøren og laden rundt om i ishockey-verdenen, men at det går Alberto godt, beskriver nedenstående to youtube-film, lagt op af Newbridge Academy, ganske fint.

