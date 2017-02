Nedrykningsbrag

Jonas Schwarz, billedet, vandt 1. Herresinglen efter match tiebreak, men det var ikke nok til en samlet sejr over Gentofte 2. Foto: Brian Poulsen / arkiv

tennis Både Rødovre Tennisklubs damer og herrer slutter indendørs-sæsonen med nedrykningskampe lørdag den 25. februar. Nederlag er lig med degradering.

Af Peter Fugl Jensen

Da tennisopgøret mellem Rødovre og Gentofte for nylig blev udspillet, var det en absolut bundkamp, hvor en sejr til Rødovre ville have sikret forbliven i 1. division.

”Vi spillede mod Gentoftes andethold, og de havde taget Ole Jensen med fra elitedivisionsholdet, som skulle spille 1. single. Det betød, at de øvrige spillere på Gentoftes hold rykkede en tak ned og blev dermed så meget stærkere, at vi kun vandt to kampe og tabte 2-4,” fortæller formand Poul Lundberg Andreasen. Han fortsætter:

”1. singlen, mellem Ole Jensen og vores Rasmus Schwarz, blev en lige og meget seværdig kamp, som Rasmus vandt 10:6 i match tiebreak. Desuden vandt Jonas Schwarz sin 4. single. Men desværre kunne vi ikke hive en tredje og meget vigtig sejr hjem, selvom det var tæt på i 2. doublen, som vi tabte efter match tie-

break,” siger Lundberg Andreasen.

Nedrykningskampen står mellem ATK 2, Gentofte 2 og Rødovre, der møder topholdet HIK 2 ude i den sidste kamp den 25. februar.

Klub Kampscorer Sætscorer HIK 2 18-6 37-15 KFUM 15-9 36-22 Lyngby 2 12-12 25-29 ATK 2 10-14 22-30 Gentofte 2 9-15 22-34 Rødovre 8-16 22-34

Damerne overraskede

Rødovres bedste damer, der spiller i 2. division, mødte i 4. runde Kløvermarken og fik overraskende uafgjort 2-2.

”Sofie Vindberg Nielsen var atter på toppen og vandt 1. singlen med 6:1, 6:0 mod Louise Kraglund. Clara Østergaard og Louise Busk Nielsen gjorde begge en god figur mod deres modstandere, men tabte deres singler,” fortæller tennisformanden. Han fortsætter:

”Clara og Sofie vandt damedoublen med 10:8 i match tiebreak, så det uafgjorte resultat blev sikret.”

Med det uafgjorte resultat spillede Rødovres sig á point og samme målscore som TK Ryvang, der er Rødovres næste modstander den 25. februar. Det er dermed et direkte opgør om at undgå nedrykning.

Klub Kampscorer Sætscorer Gentofte 3 13-3 26-9 Roskilde 2 9-7 21-16 Kløvermarken 9-7 20-16 Holte 2 7-9 16-20 TK Ryvang 5-11 13-23 Rødovre 5-11 11-23

