En topkamp værdig

Mike Trolle stod en stor kamp, men det var ikke nok til en RFC-sejr. Foto: Ian Nielsen / arkiv

floorball Rødovre Floorball Club tabte 0-1 i en intens topkamp, da topholdet Benløse besøgte Stadionhallen.

Af Flemming Haag

Der var inviteret til topopgør i Unihoc Floorball Ligaen onsdag aften i Rødovre Stadionhal, da ligaens nummer et Benløse FC besøgte nummer to Rødovre FC.

Benløse FC, der inden aftenens opgør, kun havde tabt en enkelt kamp, havde fem point ned til Rødovre FC, hvor begge hold har spillet 12 kampe. En sejr til hjemmeholdet ville have skabt ny kontakt, så afstanden kun ville være to points forskel, mellem de to tophold.

Fin åbning på kampen

Kampen åbnede i højt tempo, og der var tænding på fra første fløjt. Begge hold lagde pres langt fremme på banen for at stresse angrebsspillet. Der blev dog spillet frem til flere gode afslutninger i begge ender af banen, men de to målmænd tog godt fra.

Nærmest på scoring var gæsterne, efter seks minutters spil, men med en hurtig reaktion af Mike Trolle, blev bolden reddet på stregen.

Rødovre havde flere gode forsøg, hvor Nicolai Børner, Jannik Dalkvist og Andreas Kleczewski forsøgte sig, men uden resultat. En tempofyldt og underholdende første periode.

Dramatik efter scoring

Anden periode åbnede med en stor mulighed til Benløse FC efter få sekunder, men Mike Trolle fik pareret.

Efter to minutters spil lagde Frederik Kobberup en fin pasning til Nicolai Børner, hvis forsøg gik tæt forbi mål.

Andreas Kleczewski havde et forsøg på stolpen efter syv minutter, og otte minutter senere havde gæsterne et forsøg på stolpen.

Benløse FC kom foran tre minutter inden periodepausen, da gæsternes Mikkel Christensen scorede fra tæt hold.

I forbindelse med scoringen løb gæsterne ind i en udvisning på 2 x 10 minutter for dårlig opførelse. Intensiteten steg markant efter scoringen, og det blev en hektisk slutfase, hvor RFC pressede voldsomt. Der blev satset markant i tacklingerne, og det resulterede i en udvisning til hjemmeholdet, to minutter inden periodepausen.

En anden periode med meget fart og en fantastisk intensitet, med mange god aktioner fra begge mandskaber og en dramatisk afslutning.

En hektisk afslutning

Der var også tryk på fra starten af 3. periode, med mange gode aktioner i begge ender. Der var virkelig liv i kampen.

Begge hold flyttede bolden godt rundt, og der var mange kvalificerede afslutninger, som de to velspillende målmænd, Mike Trolle i RFCs mål og gæsternes David de Fries tog sig af, på fornemste vis.

To minutter før slutfløjt tog hjemmeholdet Mike Trolle ud, og spillede med en markspiller i overtal. I tiden 58:40 løb gæsterne ind i sin anden udvisning, hvilket gav hjemmeholdet god mulighed for at udligne.

Det resulterede i et gigantisk RFC pres, og gæsterne kæmpede heroisk forat undgå den udlignende scoring.

En vanvittig afslutning på en utrolig spændende og underholdende floorballkamp, hvor der blev spillet på alle parameter. Der blev leveret mange flotte præstationer af begge hold, i en kamp som kun savnede nogle flere mål, men det kan kun tillægges de to målmænds formidable indsats i hver deres mål.

Kampens dommerpar havde en travl aften, som de slap rigtig godt fra.

En kamp, hvor et talstærkt publikum med tilfredshed, kunne gå hjem med en god floorball-oplevelse.

Med nederlaget til Benløse FC, er RFC nu otte point efter topholdet, og skal nu koncentrere sig om at bevarer andenpladsen i kamp med Sunds Seahawks FC og Copenhagen FC.

Næste kamp

RFC skal en tur til Aalborg på lørdag den 18. februar og møde rækkens bundhold AaB.

