Forfærdelig start grundlagde katastrofalt nederlag

Sebastian Bergholt har været hos Rødovre Mighty Bulls fra en kamp mod SønderjyskE i 2012 Foto: Brian Poulsen

ishockey Sebastian Bergholt mener at den dårlige start var stor årsag til 3-8 nederlaget mod Herlev Eagels

Af Emil Holtemann

Rødovre Mighty Bulls tabte 3-8 til lokalrivalerne fra Herlev Eagels, der tog sin første sejr i ordinær spilletid siden december 2015.

“De var meget mere klar en os, det er helt sikkert. Vi var ikke klar fra start, og det har vi oplevet flere gange denne sæson. Når man får en dårlig start, skal man bruge mange krafter på at hive sig op,” siger Sebastian Bergholt, der godt halvvejs blev sendt i bad, da han satte en kodyl tackling på en herlevspiller, det kostede Bergholt 5+20 minutter.

“Jeg ved ikke, om jeg rammer ham i hovedet, men det er hvad der sker, det var et uheld,” lyder det fra Bergholt.

Klubskifte-deadline nærmer sig

Mange spillere har allerede forladt Rødovre Mighty Bulls, og flere kan nå at gøre det inden klubskifte-deadline i nat. Bl.a. var Kasper Jensen ikke med i dagens kamp. At Rødovre manglede profiler i dagens kamp må dog ikke være en undskyldning for så ringe en præstation.

“Jeg vil ikke mene, at det kan være en undskyldning, Herlev har også mistet nogle profiler, så det kan ikke være vores undskyldning,” siger den dygtige back, Sebastian Bergholt.

Ifølge Eliteprospects.com er både John-Lee Olsen og Sebastian Bergholt lånt ud til Frederikshavn White Hawks for resten af sæsonen, men Bergholt ønskede ikke at kommenterer på hvorledes flere rødovrespillere er på vej videre. Men Bergholt har også kontrakt med Rødovre Mighty Bulls for den kommende sæson.

