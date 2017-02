Stærkt forsvarsspil bag sejr

Den femte sejr af fem mulige blev sikret af RH i 2017, da bundholdet Hvidovre blev besejret med fire mål. Foto: Ian Nielsen / arkiv

håndbold Det blev til en snæver sejr over bunholdet Hvidovre IF, men Rødovres damer kan endnu engang glæde sig over, at der ikke tabes point til bundholdene i 2017. Næste kamp er en vaskeægte topkamp, når nummer 1 HIK kommer på besøg i Stadionhallen for at møde rækkens nummer 2, Rødovre.

Af Flemming Haag

Hvidovre IF – Rødovre HK 17-21 (8-11) Rødovre HK:

Rebekka Sejdenfaden 4 mål

Anne Birgitte Spørring 4 mål

Trine Sevel Holm 3 mål

Johanne Farlov 2 mål

Christina Hamann 2 mål

Simone Dillon 2 mål

Julie Birch 2 mål

Katarina Juul Hansen 1 mål

Anna Bryan Stensbøl 1 mål Udvisninger:

Rødovre HK: 0

Hvidovre IF: 1