Skal du være med til den store kræftindsamling

sammen mod kræft 2017 bliver året, hvor gode kræfter fra hele byen støtter op om Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Spørgsmålet er, hvordan DU skal være med, for vi har brug for din hjælp!

Af Christian Valsted

Her ville vi normalt lokke dig med et stærkt program, der også overtaler dig til at blive frivillig indsamler, men i år vil vi meget hellere have dine gode idéer med helt fra start, end se dig krydse målstregen.

Kan DU se dig selv som en del af landsindsamlingen i Rødovre, og har du en god idé, der kan sætte Rødovre positivt på landkortet i den vigtige sag, så er det nu du skal råbe højt. (Eller sende en besked).

Hit med din gode idé

Skal dit fodboldhold spille showkamp og sælge trøjerne, skal du pudse alle naboernes vinduer, hvis de støtter kampen mod kræft, eller kan du sluge sabler imens du underholder et halvt center med dit one-man band, har vi nemlig brug for dig til at skabe opmærksomhed om sagen – og selvfølgelig samle et rekordbeløb ind til forskning og patientstøtte.

Selvom det endnu ikke er fastlagt, tør vi godt love et program, der er værd at blive en del af.

Mens vi kæmper for at sende alle indsamlere direkte i biografen, når de har ringet på samtlige døre i byen, forsøger Leon Skriver Hansen nemlig at sætte Danmarksrekord i 24 timers løb på løbebånd. Lokal Nyts journalister skriver hele avisen på et bånd ved siden af ham, og så kommer der et ekstra løbebånd til nogle endnu hemmelige gæster.

Det hele sker på den lille scene, ved tunellen under Tårnvej, foran Rødovre Centrum, og der er brug for både tilskuere og folk, der kan få ham til at holde tempoet med forskellige happenings.

Vi håber på musik, auktion, mad og fest, men vi vil ikke bestemme. Kræftsagen er en fælles sag.

