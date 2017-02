Ingen grøn Rødovre-fremtid

Ved at have tilladt boliger på de tomme grunde, har Rødovre Kommune allerede gjort det svært at forbedre naturkvaliteten, men grønne tage og levende hegn kan også hjælpe meget, hvis man vil forbedre den kedelige placering i den nederste halvdel blandt kommunerne i Danmark. Foto: Brian Poulsen

levende hegn Selvom der er kort til grønne smørhuller, indtager Rødovre en kedelig placering i den dårligste halvdel af grønne kommuner i Danmark. Levende hegn og grønne tage, kan måske forbedre naturtilstanden, men ligger langt ude i fremtiden.

Af André Bentsen

Borgerne i 51 kommuner har mere naturkapital end dig. Rødovres natur, og værdien af den rækker desværre kun til en kedelig 52. plads, og de ubebyggede grunde, der kunne have forbedret placeringen mærkbart med såkaldt naturgenopretning, er alle lagt ud til kæmpe boligprojekter.

Hos Naturfredningsforeningen er man da heller ikke i tvivl om, at Rødovre Kommune burde sadle om i en aktiv bevaring af kommunens tilbage-

værende grønne områder, i stedet for den kraftigt forøgelse af bebyggelse og intensive byfortætning, som for tiden finder sted ved byggerierne i IrmaByen, på SPF-grunden og Rødovre Port.

Kommunen bør med Naturfredningsforeningens ord, aktivt fremme biodiversiteten på både offentlige og private arealer, ved at bevare og fremme de naturlige økosystemer og den naturligt hjemmehørende flora og fauna.

”Man kan også fremme den ’grønne kommune ved at sikre etablering af levende hegn af her hjemmehørende planter (træer og buske). Eventuelt ved i kommuneplanen og i lokalplaner at indføre forbud mod etablering af murede mure og plankeværker i stedet for levende, grønne hegn mod veje og stier og mellem parceller,” siger lokalformand, Jann Larsen.

Vil snakke om levende hegn og grønne tage

Den diskussion vil man meget gerne tage på rådhuset, understreger byens borgmester, Erik Nielsen (S).

”Levende hegn bliver der en hel klar diskussion om frem mod kommuneplandebatten. Vi drøfter det allerede meget nu på politisk niveau, og grønne tage kan også blive en diskussion for fremtidens Rødovre. Forvaltningens medarbejdere har været ude i marken, og her går snakken på, at mange ikke har lyst til levende hegn, for så skal de selv vedligeholde dem,” siger Erik Nielsen.

”Men derfor kan vi jo godt skrive det ind i vores planer for fremtiden, som en god idé,” tilføjer borgmesteren.

Masser af muligheder

Via bestemmelser i kommuneplanen og tilsvarende bestemmelser i lokalplaner, har kommunen faktisk mulighed for at indføre regler om etablering af grønne tage på nybyggede huse, udhuse og carporte, samt andre overdækkede arealer. Og det er måske slet ikke så utopisk, som det lige kan lyde.

”Vi har allerede snakket en del om grønne tage, og vi vil også rigtig gerne diskutere behovet for dem, ligesom vi vil diskutere flere solcelleanlæg. Det er en sag som mange har en mening om, så lad os tage diskussionen i forbindelse med Kommuneplanen, der strækker sig mange år frem,” siger Erik Nielsen.

Et andet sted kommunen kan forbedre den lokale natur er ved en regelmæssig kommunal screening af naturens tilstand, samt registrering af ændringer i og udviklingen af naturen, samt en hensigtsmæssig indgriben ved tegn på, at naturen er i tilbagegang, foreslår Naturfredningsforeningen i Rødovre.

