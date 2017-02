­­­Støj er en mærkesag

Socialdemokraternes Michel Berg synes ikke, at man har nedprioriteret kampen imod støj. Foto: Arkiv

læserbrev Rødovre har mange fordele. Tæt til arbejds- pladser, indkøb, oplevelser og grønne områder. Men der er desværre også bagsider af medaljen, og her er støj desværre en stor del af bagsiden.

Af Michel Berg, KB-medlem (S)

I socialdemokratiet kan jeg forsikre, at der er fuld fokus på emnet. Vi arbejder målrettet for at sikre en opdæmning af støj.

Her kan f.eks. nævnes den særlige indsats for støjdæmpende facader på den nye Rødovre Port, et målrettet arbejde med at sikre støjnedsættelse i forbindelse med IrmaByen og et stærkt samarbejde med vores folketingsmedlem om at få staten til løfte deres ansvar.

Kassen bugner desværre ikke

Jeg vil lige korrigere en lille misforståelse. Rødovres kommunekasse bugner desværre ikke. Vi ligger på niveau med landsgennemsnittet for alle kommuner, og har dermed en fornuftig og robust økonomi.

Store investeringer

Den altovervejende grund til at der er lidt penge i kassen, er at vi har planlagt store anlægsinvesteringer i fremtiden. Her kan f.eks. nævnes en ny børnehave til 44 millioner, renovering af bygninger for 20 millioner, ny bro over Jyllingevej til 6 millioner osv.

Alt sammen nødvendige investeringer for at vores kommune hænger sammen. Derfor må jeg desværre tilbagevise, at vi skulle have en ekstra krukke penge, som vi ikke har prioriteret endnu.

Arbejder dag og nat

Jeg kan forsikre, at vi bruger alt vores vågne tid på at få staten til at tage sit ansvar for den støj de skaber i Rødovre. Vi bruger enhver lejlighed til at minde transportministeriet om deres ansvar, og vores kontakter på Christiansborg er ikke i tvivl om, hvad vores holdning er til emnet.

Vi søger foretræde for transportudvalget, og vi samarbejder med andre partiers folketingsmedlemmer omkring emnet, og vi dokumenterer ændret kraft i støjen. Kort sagt, alt hvad remmer og tøj kan holde.

kommentarer