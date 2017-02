Nekrolog Helge Norsk

Helge Norsk er død Foto: Privat

NEKROLOG Et dejligt hjertevarmt og hjælpsomt menneske er gået bort.

Af admin

Helge døde den 28. januar 2017, på sin kære kone Lilly’s fødselsdag. Han blev 90 år og sagde farvel efter et dejligt langt og begivenhedsrigt Liv, mæt af dage. Han døde på Broparken, hvor han var så glad for at være. Han har tidligere rost stedet i Rødovre Avisen, når plejehjemmene fik kritik. Helge kaldte det ”Paradis på Jord”.

Helge boede i Rødovre i 50 år sammen med Lilly. Før sin pension arbejdede han hos Vejborg, med ansvar for vejbelysning, og blev derfor kaldt ”Lygtetænderen”, han passede troligt sit arbejde.

I 1991 til 1996 blev Helge formand for Ældre Sagens Lokalkomité. Han arbejdede utrætteligt for at glæde andre, sammen med Lilly. De var som et sammentømret par. De var med til at forme afdelingen. De startede ”TorsdagsTræf” hvor der i dag kommer 80-90 medlemmer i vinterhalvåret. Ingen vidste dengang at det skulle blive sådan et Flagskib.

Helge og Lilly var med på mange udenlandske ture med Ældre Sagen, altid hjælpsomme og med kærlig omhu. De indførte også hjælper-sammenkomster under private former på privatadressen Glerupvej. Begge var altid uselviske og ihærdige, med at hjælpe andre, der havde det svært. Konceptet findes stadig, i anerkendelse af deres store indsats, i dag foregår det i ”Kostalden” på Rødovregaard.

Der bliver en mindehøjtidelighed for Helge den 20. februar 2017, kl 13.00 fra Glostrup Krematorium, Gl. Landevej 1, Glostrup.

Ære være Helges Minde.

Familien

kommentarer