Kan I ikke nøjes med et brækket ben

Bekymrede forældre synes ikke, skolevejen her er sikker nok.

læserbrev Onsdag den 1. februar kl. 16.30 fik vi et af de opkald fra vores 7-årig søns skole, som man, som forældre, nok frygter allermest. Jeres søn er blevet påkørt af en bil uden for skolen og vi har ringet efter en ambulance.

Af Anne-Mette og Jan Juul Lorenzen

Alexander går på Hendriksholms Skole og skal på sin vej hjem kun krydse en vej – Hendriksholms Boulevard. En vej som flere hundrede elever krydser hver dag. Hendriksholms Boulevard er ikke udstyret med hastighedsnedsættende bump, og der er ikke påbud om fartnedsættelse, som der ellers er på stort set alle tilstødende veje i området og ved de øvrige skoler i Rødovre Kommune.

Det betyder, at bilister må køre 50 km i timen, hvilket – på trods af, at der tydeligt er afmærket med skoleskilte – overskrides oftere end vi tør tænke på.

Vi har fulgt Alexander i skole flere hundrede gange og øvet, at han ikke må gå over vejen, med mindre der er grønt, og vi har aldrig oplevet, at han er gået over for rødt.

Men denne 1. februar bliver han alligevel påkørt i det lysregulerende fodgængerfelt. Han bliver påkørt da han er 2/3 dele over vejen og bliver slynget 20 meter hen ad vejen og lander i den modsatte side. Han brækker det ene ben, bliver slået bevidstløs, får hjernerystelse og skrammer på hele kroppen. Men han er i live og får formodentlig ikke varige men. Så vi er taknemlige.

50 km i timen

Bilisten siger at han kørte 30-40 km i timen, at han havde grønt, og at han godt havde set Alexander gå ud i fodgængerfeltet, hvorfor han satte farten ned. Ifølge bilistens udsagn, vender Alexander om på halvvejen, og bilisten sætter derfor farten op, men pludselig vender Alexander sig om og løber over mod den modsatte side alligevel. Det vil sige, at bilisten HAR noteret sig Alexander, men alligevel ikke fastholder opmærksomheden på fodgængerfeltet – der er jo grønt for ham.

Ud fra de skader Alexander pådrager sig, skaderne på bilen og hvor langt væk fra ulykkesstedet han lander, skønner politiet forsigtigt, at bilisten har kørt omkring 50 km i timen.

Alexander siger, at han gik over for grønt. Da der ikke er andre vidner, bliver det påstand mod påstand.

Sikker skolevej?

Vores hensigt med dette læserbrev er dog heller ikke at forfølge bilisten. Vi vil lade tvivlen komme ham til gode, selv om vi kan undre os over, at noget ansvarligt menneske kan finde på at sætte farten op hen imod et fodgængerfelt, hvor der befinder sig et barn, uanset om man så har grønt lys eller ej.

Hensigten med dette læserbrev er, at få Rødovre Kommune til at sikre skolevejen ved Hendriksholm Skole bedre, så ikke andre børn skal ødelægges eller slås ihjel.

Det er vores påstand, at hvis der havde været fartnedsættende bump på Hendriksholms Boulevard, så man ikke kunne køre mere end 30 km i timen, så skulle Alexander ikke tilbringe de næste 6-8 uger i rullestol. Vi har fået den opfattelse, at skolen og skolebestyrelsen flere gange har bedt kommunen om at trafiksikre Hendriksholms Boulevard ved skolen, men at det, i svarene fra kommunen, underforstået har heddet, at der nok skal et dødt barn til, før der vil ske noget i den retning.

Vores spørgsmål til kommunen er: Kan I ikke nøjes med et brækket ben?

kommentarer