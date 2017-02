Borgermøde om farlige veje

Det var her i lyskrydset på Hendriksholms Boulevard, at syvårige Alexander blev påkørt af en bil. Dansk Folkeparti foreslår flytbare chikaner som mulighed, der kan gøre vejen mere trafiksikker. Foto: Brian Poulsen

trafiksikkerhed Hverken Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne eller SF er afvisende over for idéen om, at etablere fysiske vejanlæg på Hendriksholms Boulevard efter ulykke, hvor skoleelev blev påkørt at bilist.

Af Christian Valsted

Er Hendriksholms Boulevard en trafiksikker skolevej? Det spørgsmål stiller Jan og Anne-Mette Juul Lorenzen efter at deres søn den 1. februar blev kørt ned af en bil foran Hendriksholm Skole.

Et lyskryds ser i dag det eneste trafiksikre element foran skolens indgang, og det er, ifølge Jan og Anne-Mette Juul Lorenzen, for lidt. De foreslår selv fartbump som en mulighed, der kan gøre vejen mere skolesikker for eleverne, og den idé er næstformanden i Miljø- og Teknikudvalget, Michel Berg (S), ikke afvisende over for.

”Enhver ulykke er en anledning til at man kigger nærmere på forholdene. Vi har ikke diskuteret trafikforholdene på Hendriksholms Boulevard, men jeg vil slet ikke udelukke at fartbump kunne blive en mulighed,” siger han.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Niels Spittau, bor tre sideveje fra Hendriksholms Boulevard og han mener, at der er et åbenlyst behov for at kigge på løsninger, der kan forbedre sikkerheden.

”På Hendriksholms Boulevard kan man se fra den ene ende af vejen til den anden, og det giver anledning til at køre for stærkt. Lyskrydset er i min Verden konstrueret forkert, for når man kender lyskurven ved man, som bilist, at der altid er grønt. Det burde laves om, så lyskrydset bliver på den gåendes præmisser,” siger Niels Spittau, der samtidig foreslår, at flytbare chikaner kunne blive en del af løsningen.

”Chikaner tvinger bilister til at sænke farten og de kunne etableres på forsøgsbasis,” siger Niels Spittau.

Dansk Folkeparti vil herudover til budgetforhandlingerne i 2018, foreslå, at Rødovre Kommune investerer i selvlysende veste til alle skolebørn.

”En sådan vest vil give højere trafiksikkerhed og de koster ikke meget,” siger han.

Borgermøde om veje

Fra 2011 til 2015 er der registret 336 trafikuheld i Rødovre. 67 personer kom til skade og tre mistede livet. Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 7. februar ’Trafikplan 2016’, der blandt andet har som delmål, at det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken.

I alt er der udpeget 24 vejkryds og to vejstrækninger i Rødovre, som er ’særligt uheldsbelastede’. Hendrikshoms Boulevard er ikke på listen, men skolevejen kan sagtens blive en del af kommunens trafikplan, for kommunen planlægger i foråret et borgermøde om netop trafikplanen, fortæller Svend Erik Pedersen (F), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

”Trafikhandlingsplanen skal revideres og borgermødet er en oplagt mulighed for at få diskuteret Hendriksholms Boulevard og kommunens øvrige skoleveje,” siger formanden.

