Alexander blev kørt ned ved skole – nu efterlyser forældrene fartbump

Alexander blev den 1. februar påkørt af en bil på Hendriksholms Boulevard. Alexanders forældre, Jan og Anne-Mette Juul Lorenzen, tror at ulykken kunne være undgået, hvis der havde været fartnedsættende bump på skolevejen. Foto: Red.

trafiksikkerhed Kan I ikke nøjes med et brækket ben? Sådan indleder Anne-Mette og Jan Juul Lorenzen et læserbrev til Lokal Nyt, efter at deres syvårige søn blev kørt ned foran Hendriksholm Skole, og mirakuløst slap med et brækket ben.

Af Christian Valsted

Onsdag den 1. februar klokken 16.30 fik Anne-Mette Lorenzen et af de opkald, som alle forældre frygter. ”Jeres søn er blevet påkørt af en bil.”

Syvårige Alexander var på vej hjem fra SFO til familiens hus på Frøslevvej. En kort tur på få hundrede meter, som han har gået mange gange før. Denne eftermiddag gik der imidlertid noget grueligt galt. Midt ude i lyskrydset foran Hendriksholm Skole bliver han påkørt af en bil. Han bliver ramt på højre ben, lander på kølerhjelmen og bliver efterfølgende slynget 20 meter hen i modsatte side af vejen.

Han er kortvarigt bevidstløs og bliver kørt til Rigshospitalet med politieskorte. Helt mirakuløst slipper Alexander med et brækket ben, hjernerystelse og overfladiske skrammer. Den foret hætte han havde over hovedet har formentlig skånet ham for større hovedskader.

Må ikke ske igen

I hjemmet på Frøslevvej sidder Alexander med næsen nede i kassen med legoklodser. Han har hurtigt lært at betjene den nye rullestol, som han skal sidde i de næste seks uger. Han er ved godt mod, men kan ikke huske meget fra ulykken. Han har fortalt politiet og sine forældre, at han gik over for grønt lys og at han godt havde set bilen. Bilisten har fortalt, at Alexander gik over for rødt, men for Anne-Mette og Jan Juul Lorenzen er skyldsspørgsmålet uvedkommende. De vil lade tvivlen komme bilisten til gode og er i stedet taknemmelige over, hvor heldige deres søn har været.

De er dog samtidig fast besluttede på, at en lignende ulykke ikke må ske igen, og derfor opfordrer de nu politikerne til at gøre Hendriksholms Boulevard mere skolesikker.

”Hvis der havde været fartbump på Hendriksholms Boulevard, var Alexander aldrig blevet ramt. Det er jeg helt overbevist om. Bilisterne må køre 50 km/t lige foran skolen og vi oplever ofte at der bliver kørt stærkere,” siger Jan Juul Lorenzen, inden han fortsætter:

”Der kan nemt laves tiltag, der får bilisterne til automatisk at sænke farten. Jeg kan ikke finde et argument for ikke at lave bump foran skolen eller andre tiltag,” siger Jan Juul Lorenzen, der til dagligt arbejder som udviklingschef.

På de omkringliggende villaveje er der etableret fartbump, som Anne-Mette og Jan Juul Lorenzen efterlyser og i skolebestyrelsen på Hendriksholm Skole har der længe været et ønske at få gjort noget ved trafiksikkerheden.

”Det ligger os meget på sinde at skolevejen er så sikker som mulig, og trafiksikkerhed er noget vi gennemgående har fokus på i skolebestyrelsen. Vi har gennem årene lavet mange forskellige kampagner, og vil være positive overfor eventuelle tiltag fra lokalpolitikerne og øvrige myndigheder, der kan højne trafiksikkerheden,” siger skolebestyrelsesmedlem Bent Ole Rask Skaarup.

